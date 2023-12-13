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鄰居半夜聞到燒焦味 提醒屋主尋味一查…電熱毯燒起來

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

王姓婦人今天凌晨從新北新莊住處外出，2小時後鄰居聞到燒焦味致電王婦趕回尋味一找，赫見臥房電熱毯燒了起來，嚇得她與外籍看護用滅火器滅火，並通報119前來察看，所幸現場沒有人受傷，初估燃燒約2平方公尺，確切起火原因待查。

據了解，王姓婦人（63歲）與媽媽、女兒、外籍看護同住在新北市新莊區福前街一社區大樓。今天凌晨1時許，王婦獨自外出去兒子家。約莫凌晨近3時許，鄰居致電告知她家中傳來燒焦味，王婦急急忙忙趕回查看，赫見外籍看護正用滅火器在她臥房內滅火，她仔細一看原來是她房間電熱毯燒了起來。

未免復燃，王婦趕緊打電話通報119派人前來查看，旋即帶著媽媽、女兒、外籍看護下樓。新北市消防局獲報出動人車趕抵，布水線灑水降溫，詢問王婦她表示「出門前有拔掉電熱毯插座」不知道為何未起火？初估燃燒約2平方公尺，確切起火原因待查。

新北市消防局第二大隊提醒，火災發生進行避難逃生時，應優先向下逃生，並隨手關門侷限火勢，撥打119告知確認之起火地點。

新北新莊王姓婦人臥房電熱毯燒起，自行撲滅，起火原因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北新莊王姓婦人臥房電熱毯燒起，自行撲滅，起火原因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北新莊王姓婦人臥房電熱毯燒起，自行撲滅，起火原因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北新莊王姓婦人臥房電熱毯燒起，自行撲滅，起火原因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北新莊王姓婦人臥房電熱毯燒起，自行撲滅，起火原因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北新莊王姓婦人臥房電熱毯燒起，自行撲滅，起火原因待查。記者曾伯愷／翻攝

外籍看護 火災

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