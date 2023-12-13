新北新莊疑電熱毯火警 警消籲天冷注意用電安全

新北市新莊區福前街一處社區大樓今天清晨3時許發生火警，疑住戶開電熱毯保暖卻意外燒起來，警消迅速到場處理並籲民眾天冷時使用電熱產品需多加注意用電安全。

新北警消今天以訊息說明，近來天氣變冷，新莊一處大樓住戶63歲女子，使用電熱毯保暖至凌晨1時離開房間，女子稱有將電熱毯插頭拔掉，但到了近3時，有社區鄰居聞到燒焦味，提醒女子尋找疑似起火位置時才發現電熱毯燒起來。

警消指出，女子曾自行撲滅火勢，但彈簧床已燒毀一大片面積，消防人員到場並佈水線進入，進行射水降溫，無人受傷。