推三重AED防護網等措施 新北消防局獲「EMS金梧桐獎」

緊急救護做得好，常常可以挽回一條生命，新北今年推動「多時域重症支援機制」，並透過「三重AED防護網」，由消防、警察及公共場所運送AED，於救護車抵達前先行急救處置，大大提升OHCA康復出院率，今年11月數據達11.47%，今年獲「EMS金梧桐奬」團體首獎。

社團法人台灣急診醫學會年度「EMS金梧桐奬」名單揭曉，新北消防局獲「EMS金梧桐奬」團體首獎，消防局長李清安今上午帶領緊急救護科長林士閔及參賽人員赴市政會議上獻獎，代理市長劉和然受獎，並給予鼓勵及肯定。

消防局指出，新北2020年全國首創2支高階救護機動支援隊成軍；2021年啟動行動智能救護車，串聯醫療資源；2022年辦理千人CPR決賽。今年並推動「多時域重症支援機制」，透過「三重AED防護網」，由消防、警察及公共場所運送AED，於救護車抵達前先行急救處置；4月更首創與亞東醫院合作院前啟動葉克膜計畫；OHCA康復出院率2010年3.1%大幅提升至2023年11月11.47%。

劉和然強調，市長侯友宜一直都很重視緊急救護政策，特別要求消防局與各急救責任醫院合作，組成綿密的緊急醫療救護網，透過院前及院端聯手串起生命之鏈。消防局統計，10年來CPR宣導人次累計189萬、培訓534名高級救護技術員，都是全國第一。