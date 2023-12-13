阿兵哥上壽山當山道猴子 壓車、超速「危駕」被起訴

21歲鍾姓現役軍人騎乘紅牌重機上高雄壽山，在多處彎道路段壓車、超速，警方依據監視器畫面換算他時速逾37公里，加上多次壓車，檢方偵結後依公共危險罪起訴，並聲請簡易判決處刑。

壽山多處路段為機車跑山熱門地點，除車友以「壓車」、「翹孤輪」炫技外，還有不少「追焦手」聚集攝影，拍攝耍技的機車，但有住戶認為追焦手鎖定車友拍攝，反助長炫技歪風，尋求警方加強勸導。

檢方調查，今年7月8日下午4點多，鍾男騎乘紅牌重機在該路段飆車，5分鐘內就在多處路段來回3次，警方根據監視器畫面，發現他2秒內跑了43.1公尺，換算時速約為77.58公里，遠超過該路段速限每小時40公里規定。

另外，鍾男行經彎道時，多處壓車，根據角度計算，鍾男壓車時，身體與地面的角度為38度及44度，與正常騎士過彎角度約72度或80度相較，有刻意壓車行為，認定他除了嚴重超速外，壓車行為不但危及己身安全，更可能害對向車道車輛發生事故，因此依公共危險罪送辦。

檢方偵查時，鍾男辯稱，他是用正常方式騎車，沒有特別壓車，是他騎的車子比較大台，過彎傾角才會較小。但檢方認為，鍾男過彎時壓低車子和身體與地面角度，容易使車身或身體伸越其他車道，導致對向車輛難以防範。