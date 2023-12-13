影／光天化日偷牽車？ 台中警尋回機車 再教婦人這妙招防竊

昨天上午10點多，71歲林婦到大雅警分局潭北派出所，心急表示找不到買菜停放的機車，直言「一定被人偷騎走了！」警方評估鑰匙在婦人身上，調閱監視器沒有機車行車軌跡，研判是記錯停放位置。警員林靖晏果真在魚販前發現林婦機車，更為民服務做到底，教婦人正確鎖上機車龍頭，教受防竊妙招。

昨天上午，林姓婦人在潭子區復興路二段上買菜，採買完要牽車時，發現機車騎走不見，來回苦尋不到，直奔潭北派出所報案，認為機車被人騎走了。

值班警員康光宇根據林婦提供車牌，發現行車軌跡無新動向，且鑰匙就在林婦身上，不太可能遭人騎走，初步研判應該是記錯停放位置。

警員林靖晏則騎警用機車以同心圓方式搜尋，果真在一攤魚販店前發現林婦機車；林婦前來牽車感到相當不好意思，笑著感謝警方協助。