快訊

不是信義！台北豪宅熱區洗牌 這區與大安區分庭抗禮

中菲南海對峙升溫 解放軍打破常規 052D型飛彈驅逐艦進駐美濟島

有錢人形象趕跑柯文哲年輕票？ 吳欣盈：蔡英文家世也很好

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／光天化日偷牽車？ 台中警尋回機車 再教婦人這妙招防竊

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導

昨天上午10點多，71歲林婦到大雅警分局潭北派出所，心急表示找不到買菜停放的機車，直言「一定被人偷騎走了！」警方評估鑰匙在婦人身上，調閱監視器沒有機車行車軌跡，研判是記錯停放位置。警員林靖晏果真在魚販前發現林婦機車，更為民服務做到底，教婦人正確鎖上機車龍頭，教受防竊妙招。

昨天上午，林姓婦人在潭子區復興路二段上買菜，採買完要牽車時，發現機車騎走不見，來回苦尋不到，直奔潭北派出所報案，認為機車被人騎走了。

值班警員康光宇根據林婦提供車牌，發現行車軌跡無新動向，且鑰匙就在林婦身上，不太可能遭人騎走，初步研判應該是記錯停放位置。

警員林靖晏則騎警用機車以同心圓方式搜尋，果真在一攤魚販店前發現林婦機車；林婦前來牽車感到相當不好意思，笑著感謝警方協助。

林員發現婦人機車龍頭未鎖，不忘為民服務做到底，當場示範該如何正確上鎖機車龍頭，更提醒，停放機車應拔除鑰匙、龍頭上鎖、拍下停放位置，以免遭竊或忘記愛車停放處。

警員林靖晏順利尋獲林婦機車，更為民服務做到底，教婦人正確鎖上機車龍頭，教受防竊妙招。圖／台中市警察局大雅分局提供
警員林靖晏順利尋獲林婦機車，更為民服務做到底，教婦人正確鎖上機車龍頭，教受防竊妙招。圖／台中市警察局大雅分局提供

鑰匙 員林 監視器

延伸閱讀

酒後牽車是酒駕？ 律師曝2派判決：避免發生奇葩車禍

NanaQ邀陌生網友住兩天！鑰匙自取沒見面網點3危機

汐止警防竊打詐見成效 提升見警率偵破兩竊案

聞內褲還喊「沒香味」…她崩潰揭公公怪異行徑 網驚呼：完全是A片前奏

相關新聞

鄰居半夜聞到燒焦味 提醒屋主尋味一查…電熱毯燒起來

王姓婦人今天凌晨從新北新莊住處外出，2小時後鄰居聞到燒焦味致電王婦趕回尋味一找，赫見臥房電熱毯燒了起來，嚇得她與外籍看護...

人倫悲劇！ 疑不堪照顧壓力 半百兒弒7旬老母

台南市歸仁區發生人倫悲劇，50多歲許姓男子因不堪長期照顧壓力，今晨疑持利器朝著因病在床的70歲母親刺殺，隨後逃離住家。母...

外籍移工強拉妙齡女上車 機警小黃「直送」派出所讓警抓

來台工作的印尼籍移工DIDI GUNAWAN（中文名：阿迪）今年7月間清晨行經台鐵桃園火車站時，發現有名年輕女子獨自在候...

為了700元客人在台南釣蝦場開打 辣椒水刀子齊發警掌握對象

網傳台南市北區某釣蝦場KTV包廂發生衝突糾紛，有人噴辣椒水，亮刀作勢要刺人未成。市警五分局今天說，案發時沒有接獲民眾報案...

推三重AED防護網等措施 新北消防局獲「EMS金梧桐獎」

緊急救護做得好，常常可以挽回一條生命，新北今年推動「多時域重症支援機制」，並透過「三重AED防護網」，由消防、警察及公共...

阿兵哥上壽山當山道猴子 壓車、超速「危駕」被起訴

21歲鍾姓現役軍人騎乘紅牌重機上高雄壽山，在多處彎道路段壓車、超速，警方依據監視器畫面換算他時速逾37公里，加上多次壓車...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。