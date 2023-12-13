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詐團車手躲警進超商 員警跟進竟見滿桌偽造工作證
18歲的陳姓男子遇到對街員警躲進超商，員警見他形跡可疑，隨後跟進超商，竟發現滿桌工作證，分屬13家公司，證件全是他的照片，但名字都不同，查出他涉嫌當詐騙集團車手，正準備去向受騙人收款。
據了解，12月11日下午，陳姓男子在高雄市鳳山區保泰路，正等候詐團聯繫他去取款，正遇到前去第一銀行五甲分行巡簽的鳳山警分局員警，立即躲到對街的超商，引起員警注意。
員警簽巡後到超商查看，發現陳姓男子的桌上，放滿的「外派專員」等名義的工作證，員警檢視工作證，發現分屬不同公司，但工作證上全是他的照片，懷疑他是假投資詐騙案的車手，深入查詢，發現工作證分屬13家投顧公司，另有多顆不同公司的印章及空白收據等，陳姓男子才坦承當車手。
據悉，陳姓男子在當天上午，便根據詐團指示，在高雄市前鎮區永豐路，向1名受騙的陳姓婦人，涉嫌騙走170萬元，交給上游詐團「收水人」，下午待在鳳山區保泰路，正等待詐團聯繫，要再向另名受騙人收200萬元，他在超商等候許久，才遇見員警。警詢後依偽造文書、詐欺罪移送法辦。
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