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「農用拼裝車」非法開上路撞死78歲老翁 家屬急找真相
高雄67歲王姓男子前天駕駛藍色拼裝車，行經岡山嘉峰路段時，不慎與直行騎機車的78歲高姓老翁發生碰撞，高翁倒地後，經搶救送醫仍宣告不治，警方初判，王男雖未酒駕，卻未禮讓直行的高翁先行，由於路口並無監視器，家屬近日在臉書急尋當天路過車輛的行車紀錄器影像，詳細肇因警方仍在釐清中。
「鐵牛車撞死人，不認帳！」高姓老翁家屬焦急在網路貼文，引來不少網友關心留言！這起事故發生在前天上午11時17分許，岡山分局指出，當時王男沿岡山區嘉峰路北往南方向，正左轉至嘉峰路2巷時，不慎與沿嘉峰路南往北直行的高翁發生碰撞，致使高翁倒地身亡。
雖然，高翁確切死因，仍待後續相驗報告，案發當下，警方告誡王男，依道路交通管理處罰條例規定，拼裝車輛未經核准領用牌證行駛，可處最重1萬800元罰鍰，並當場將拼裝車沒入處置；全案依過失致死罪嫌，將王男移送橋頭地檢署偵辦。
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