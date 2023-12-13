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3男走台北天際線 望古山區迷路 基隆、新北消防救下山

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

3名男子從新北市汐止四分尾山上山，昨天入夜後發現在望古山頂迷路求救。基隆、新北消防人員分頭上山，晚上9點多找到3人，身體狀況無大礙。消防人員午夜12點左右將3人帶回基隆暖暖區達荖寮坑科登山口，完成救援任務，3人也鬆了一口氣。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心昨天傍晚約6點，接獲60歲林姓男子的求救電話，指他和同齡的彭姓、鄭姓男子從四分尾山上山，沿著「大台北天際線」路線登山，走到基隆暖暖區望古山三角點一帶迷路，無法自行下山。

基隆市消防局第2大隊副大隊長王君維帶領暖暖、七堵、安樂、百福及中山分隊各2名消防員及義消，從暖暖區荖寮坑淡蘭古道登山口上山搜救。新北市消防局警義消另從平溪煤礦博物館旁上山救援。

兩路人馬昨晚約8點在五分山岔路口會合，當地距離望古山頂約1公里。消防人員一路挺進，晚間8點47分距離3人受困處約400公尺處，林男打電話到基隆市119，表示有看到搜救人員的燈光，勤指人員指示林男等人用燈光回應，搜救人員在9點16分找到3人。

搜救人員帶領3人下山，11點15分走到荖寮坑科土地公廟，一行人休息約10鐘才繼續下山，11點58分回報全員平安抵達荖寮坑登山口。林男等3人身體無礙，自行搭車返家。

3名男子從新北市汐止四分尾山上山，走到基隆望古山迷路求救。基隆、新北消防人員分頭上山找到3人，平安帶下山。記者邱瑞杰／翻攝
3名男子從新北市汐止四分尾山上山，走到基隆望古山迷路求救。基隆、新北消防人員分頭上山找到3人，平安帶下山。記者邱瑞杰／翻攝
3名男子從新北市汐止四分尾山上山，走到基隆望古山迷路求救。基隆、新北消防人員分頭上山找到3人，平安帶下山。記者邱瑞杰／翻攝
3名男子從新北市汐止四分尾山上山，走到基隆望古山迷路求救。基隆、新北消防人員分頭上山找到3人，平安帶下山。記者邱瑞杰／翻攝
3名男子從新北市汐止四分尾山上山，走到基隆望古山迷路求救。基隆、新北消防人員分頭上山找到3人，平安帶下山。記者邱瑞杰／翻攝
3名男子從新北市汐止四分尾山上山，走到基隆望古山迷路求救。基隆、新北消防人員分頭上山找到3人，平安帶下山。記者邱瑞杰／翻攝
3名男子從新北市汐止四分尾山上山，走到基隆望古山迷路求救。基隆、新北消防人員分頭上山找到3人，平安帶下山。記者邱瑞杰／翻攝
3名男子從新北市汐止四分尾山上山，走到基隆望古山迷路求救。基隆、新北消防人員分頭上山找到3人，平安帶下山。記者邱瑞杰／翻攝
3名男子從新北市汐止四分尾山上山，走到基隆望古山迷路求救。基隆、新北消防人員分頭上山找到3人，平安帶下山。記者邱瑞杰／翻攝
3名男子從新北市汐止四分尾山上山，走到基隆望古山迷路求救。基隆、新北消防人員分頭上山找到3人，平安帶下山。記者邱瑞杰／翻攝
3名男子從新北市汐止四分尾山上山，走到基隆望古山迷路求救。基隆、新北消防人員分頭上山找到3人，平安帶下山。記者邱瑞杰／翻攝
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