楊繡惠臉書爆料遇到「不肖警長」粉絲追問是誰？警界炸鍋
女藝人楊繡惠近期因被盜用肖像去販售商品飽受困擾，前天在臉書預告將報警提告，忍不住爆料曾遇到變態粉絲，到派出所卻被規勸放棄報案。後來她又貼出昨天到新北市三重警分局完成報案的受理證明單，引發粉絲好奇猜測，到底是哪裡的警察被她形容為「不肖警長」？
楊繡惠11日在粉絲專頁貼文中爆料，指稱曾經遭變態粉絲恐嚇，前往派出所卻被帶到辦公室泡茶，告知因為網路很難查，勸她放棄報案。楊繡惠因此形容當時遇到「不肖警長」，她還說「希望明天去報警不要遇到這種人，我不會公布你是誰，但我希望犯錯的人得到教訓」。
隔天12日楊繡惠又發文貼出到三重警分局中興橋派出所，針對照片被盜用售貨侵權提告的受理報案證明單，引起粉絲好奇臆測，甚至把兩件事混淆在一起，紛紛留言詢問，到底是哪裡的「不肖警長」？
此事不但引起媒體關注，也引發警界高層關心而向新北市警察局查詢，三重警分局於是特地致電楊繡惠求證，原來她爆料的是3年前向台北市警局報案的往事，並非12日在新北市報案時的遭遇。
為此楊繡惠又補了1則貼文，感謝三重警方耐心幫她受理報案，甚至籲請大家不要再誤會三重警分局，「拜託大家也不要再打電話去三重分局了，你們都誤會了」。
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