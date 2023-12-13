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投資1170萬！2月來慘無收益 男理智線接上報警逮2車手
高雄61歲呂姓男子於10月間誤信網路上投資股票廣告，加入LINE好友後，按指示投資，沒想到，自身資產反倒漸漸被掏空，損失1170萬竟還領不到獲利金，呂男這才報警求助，警方後續在雙方約定面交40萬的地點埋伏，逮獲許姓、孔姓2名21歲犯嫌送辦。
短短不到2個月，損失高達1170萬元，呂男還不自知已落入詐騙集團的陷阱，警方指出，當初呂男只是看到網路投放的廣告，隨即掃描廣告上Line ID加入好友，就一步步深陷對方話術，以為投資金錢能短時間獲利，從10月底起陸續交付千萬「投資金」給假冒投資專員的詐騙車手，卻根本領不到一丁點獲利金。
呂男上網查詢才得知「詐騙集團」猖獗，向岡山分局報案後，專案小組利用雙方約定再次面交40萬元時，在面交地點埋伏，發現車手前來取款，當場逮捕許男、孔男2名犯嫌，當場起獲作案手機、偽造公司印章、收據等證物，將兩人依詐欺罪嫌移送橋頭地方檢察署偵辦。
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