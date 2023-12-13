他拿2張玩具鈔騙倒賣家還搭霸王車 詐欺罪遭訴

39歲男子陳利瑋自去年起，多次在新北、桃園以「玩具印製廠」、「玩具銀行」或「魔術印製廠」、「魔術銀行」字樣的千元玩具紙鈔，騙倒至少10處攤商或賣家，竟還「找零」取得數百元不等的真鈔花用，另又多次搭霸王車，以「拿個東西」下車就不見人影，讓運將損失不少，桃園地檢署日前偵結，將目前正因毒品觀察勒戒中的陳男依2個詐欺罪起訴。

起訴指出，陳男今年1月12日上午7點30分與吳姓賣家在桃園區民權路、中正路巷口碰面，欲一手交錢一手交貨，陳以2張千元面額的玩具紙鈔向吳男購得1支售價1200元的二手華碩M2手機，吳姓賣家不察，甚至找了800元零錢給陳，陳免費取得手機又得到800元零錢可花用，樂得當場騎乘機車離去，吳姓賣家事後拿出陳給付的紙鈔仔細檢查，驚見上頭竟不是「中央印製廠」而是「魔術印製廠」氣得向桃園警分局報警。

檢警調查發現，陳男明知身無分文可支付計程車資去年6月13日下午4點多在桃園市龜山區萬壽路2段某處攔下許姓運將駕駛的計程車，依陳男指示送他前往桃園市中壢區環中東路OK便利商店中壢榮安店，大約25分鐘後，車行至陳男所指示的下車地點後，陳向許姓運將說了句「我下車去拿個東西」就閃人了，害許姓運將傻傻地在原地等，卻一直未見陳男現身給付車資340元，才知上當受騙報警。