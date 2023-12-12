網傳影片一對男女在台中海線摩天輪車箱嘿咻 業者驚呼不知情

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

網路流傳一段影片，一對男女從台中梧棲一座商場走進摩天輪，二人在高空車箱內交合，業者今晚聽到消息說不知情，很震驚，業者表示，摩天輪車箱在高空不屬公共空間，地面工作人員不會知道遊客在車箱內做什麼，業者感嘆這對男女的逾舉動作，業者說，海邊的摩天輪是拍照景點，常有家長帶小孩逛。

網傳影片約3分多鐘，拍攝者是一名男子，被拍的女子臉部清楚，沒打馬賽克，女子從梧棲這座商場廣場走進後，再往摩天輪方向走，最後走進摩天輪車箱；影片畫面出現這對男女在高空摩天輪車箱上交合，鏡頭還刻意拍車箱外港口畫面。

商場公關今晚聽到此事後大嘆誇張，他說商場摩天輪是公共場所，很多遊客會在摩天輪前拍照，這是很好的拍照取景點，這對男女如果搭上摩天輪，在高空車廂做任何事或拍影片，地面工作人員不會知道，也無從管控，呼籲不要做這種違反善良風俗舉動；如果這對男女將影片傳到網路，將有違法之虞。

網傳一段影片，一對男女從台中梧棲的購物商場走到摩天輪，在車箱內交合。圖／取自網路
網傳一段影片，一對男女從台中梧棲的購物商場走到摩天輪，在車箱內交合。圖／取自網路

影片 梧棲 網路

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