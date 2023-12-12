網傳影片一對男女在台中海線摩天輪車箱嘿咻 業者驚呼不知情

網路流傳一段影片，一對男女從台中梧棲一座商場走進摩天輪，二人在高空車箱內交合，業者今晚聽到消息說不知情，很震驚，業者表示，摩天輪車箱在高空不屬公共空間，地面工作人員不會知道遊客在車箱內做什麼，業者感嘆這對男女的逾舉動作，業者說，海邊的摩天輪是拍照景點，常有家長帶小孩逛。

網傳影片約3分多鐘，拍攝者是一名男子，被拍的女子臉部清楚，沒打馬賽克，女子從梧棲這座商場廣場走進後，再往摩天輪方向走，最後走進摩天輪車箱；影片畫面出現這對男女在高空摩天輪車箱上交合，鏡頭還刻意拍車箱外港口畫面。