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影／女子無聊引燃旅館房門…無視他人生命安全 嘉義地院裁定羈押

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

一對情侶日前到嘉義汽車旅館投宿，其中20歲的王女僅因無聊，竟涉嫌放火燒門板，又持滅火器噴灑，一時警鈴大作，旅館工作人員發現報警，警方到場以現行犯將王女依公共危險等罪嫌送辦，檢方聲請羈押，嘉義地方法院昨天裁定羈押。

警方表示，本月9日凌晨王女與相識不久的21歲黃男在KTV歡唱後，投宿在嘉義市一家汽車旅館，黃男因酒醉未醒，上午7點多，王女一時無聊涉嫌持打火機點燃1樓通往2樓房間門塑膠板，房間冒出濃煙，王女持滅火器在房間內噴灑，觸動旅館警鈴大響，旅館工作人員發現報警。

警方到場時，火勢已撲滅，王女、黃男在房間內，依現行犯將2人帶回偵訊。

王女精神狀態及情緒並不穩定，警方依涉及毀損、公共危險罪嫌移送嘉義地檢署偵辦；檢方複訊，王女只因為無聊即試圖點燃旅館房內物品，房內還有黃男休息睡覺，卻對點火行為可能造成的危害，毫無悔意。王女供稱有精神方面疾病，但查無就醫紀錄；檢方向嘉義地方法院聲請羈押。

嘉義地方法院考量放火地點在旅館，不特定住宿人數多，而房間內尚有酒醉的黃男，王女顯然無視他人生命而任意放火，差一點完全失控，對社會危害巨大。因此裁定王女羈押、不禁見。

房門被燒灼的痕跡。記者李宗祐／翻攝
房門被燒灼的痕跡。記者李宗祐／翻攝
汽車旅館走道上都是滅火器乾粉。記者李宗祐／翻攝
汽車旅館走道上都是滅火器乾粉。記者李宗祐／翻攝
警方到場進行了解，汽車旅館房間肉外都是滅火器乾粉。記者李宗祐／翻攝
警方到場進行了解，汽車旅館房間肉外都是滅火器乾粉。記者李宗祐／翻攝
房間內被滅火器乾粉噴得一片狼藉。記者李宗祐／翻攝
房間內被滅火器乾粉噴得一片狼藉。記者李宗祐／翻攝
滅火器。記者李宗祐／翻攝
滅火器。記者李宗祐／翻攝

嘉義 房間 汽車旅館

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