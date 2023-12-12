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桃園8旬婦做股票被騙148萬 警抓車手追不回股金

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市平鎮區83歲黃姓老婦人今年4月買賣股票，在一名自稱投資顧問公司吳女慫恿，下載一個投資理財APP後遭詐騙集團鎖定，藉由代操投資股票取得老婦人信任，7個月多來相繼投入148萬多元，最近發現錢拿不回來，詐騙成員誆稱需要儲值保證金，警方今天表示，老婦人在警方佈署下，昨天與車手陳男相約速食店面交，一舉逮捕陳男，依詐欺罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

警方調查，家住平鎮的黃姓老婦人雖然年至耄耋之年，仍在投資股票，令員警驚訝，她今年4月間，在平鎮一家證券公司認識一名自稱投資顧問的吳女，在吳女奉承慫恿推薦下，分別下載冒名一家綜合證券投顧及日輝投資公司投資理財APP準備投資股票。

她隨後接到一名自稱投顧的詐騙集團成員來電，建議黃姓老婦透過代操投資股票賺取高額利潤，幾個月來，老婦人利用面交、匯款相繼投入148萬多元，最近想獲利了結取款，詐騙集團卻誆稱需要再儲值保證金，才能領現。

黃姓老婦人最近發現無論如何竟無法領出獲利，驚覺受騙向警方報案求助，警方成立專案小組，請黃姓老婦配合警方佈署，與詐騙集團聯繫面交儲值金，兩人相約平鎮一家連鎖速食店前交款，在陳男車手（19歲）出面取款，被埋伏員警當場逮捕到案，陳男車手坦承公司男子電話指示前往取款，警方訊後將陳男依詐欺罪嫌移送桃園地檢署偵辦，也提醒民眾勿輕信投資操作牟利謊言，以免得不償失。

平鎮83歲老婦人誤信詐騙集團投資APP投入148萬元遭詐騙，警方協助逮捕年輕陳姓車手（左一）到案。圖／警方提供
平鎮83歲老婦人誤信詐騙集團投資APP投入148萬元遭詐騙，警方協助逮捕年輕陳姓車手（左一）到案。圖／警方提供
平鎮83歲老婦人誤信詐騙集團投資APP投入148萬元遭詐騙，警方協助逮捕年輕陳姓車手到案。圖／警方提供
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詐騙集團 老婦 車手

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