北市長春路環保大樓B1竄火 3女嗆傷送醫！起火原因待釐清

台北市中山區長春路某大樓今下午發生火災，警消獲報到場撲救，救出3名女子送醫救治，3人皆受吸入性嗆傷、無生命危險，確切起火原因有待調查釐清。

台北市消防局表示，今下午3時47分獲報，中山區長春路350號大樓地下1樓發生火災，經派員前往撲救，火勢於下午4時23分撲滅；此案共計派出各式消防車26輛、救護車7輛、警義消81人，救出3名女子皆意識清醒，分送馬偕、台安、長庚醫院治療。

警方表示，起火大樓為環保局大樓（含清潔隊駐地），發現人陳姓男子在下午3時30分報案稱聞到異味，隨後在地下1樓北側發現放置掃把處起火，隨即以滅火器滅火；李姓、吳姓、周姓女子皆受吸入性嗆傷，暫無生命危險，確切起火原因待調查。