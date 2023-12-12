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累癱！高雄僧趕場忙誦經 自撞殯儀館外電桿轎車仰天翻覆
高雄仁武區今天下午3時許，56歲劉姓僧人駕駛白色轎車行經鳥松區本館路600巷前，疑似在殯儀館替人誦經過於疲勞，開車駕駛時，不慎分心自撞電線桿，轎車嚴重仰天翻覆，員警馳援至現場時，劉僧已自行脫困，並表示身體僅擦挫傷，並無大礙，且經酒測，數值為0；至於詳細肇因，尚待警方進一步釐清。
「駕駛疑似過於勞累！」警方訝異地表示，這麼嚴重的自撞車禍，劉僧居然意識清楚，雖有皮肉傷，但仍向員警表示，無需就醫，由於這場肇事地點附近，就是高雄九龍殯儀館，劉僧表示，近來趕了太多場喪禮替死者誦經，或許過於疲累才會分心自撞。
意外發生沒多久，現場就有熱心民眾上前關心，直說「僧人平時必是積了不少功德！」因劉僧一人駕駛嚴重翻車，居然僅輕傷，讓眾人感到意外萬分，而警方於現場安撫受輕傷的劉僧後，協助交通疏導，讓拖吊業者妥適移置事故車輛，但詳細肇事原因，仍待後續進一步釐清。
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