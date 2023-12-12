台南鹽水工人觸電意外！台電及包商遭勒令停工 分罰10萬、6萬

台南市鹽水區今上午驚傳台電外包商進行電線桿汰換變壓器時，疑操作不慎，在電線桿上作業的50歲施姓工人觸電，身上多處燒燙傷生命垂危，台南市政府勞工局下午已勒令停工，將重罰台電及承包商各10萬元及6萬元。

事故發生地點在市道172線，往來車流頻繁，當時台電台南新營區處電氣承商財茂公司，現場從事變壓器吊檢作業，初步調查，上午10時41分從事變壓器吊檢作業，吊臂車吊桿移動時電壓6600伏特碰觸桿上掩蔽物（接線環）造成桿上施姓工人觸電一度無呼吸心跳，經鹽水消防分隊緊急送往柳營奇美醫院急救，幸恢復心跳，施全身多處燒燙傷，情況仍危急須轉院。

台南市政府勞工局職安處表示，此一重大工安事故，第一時間已勒令停工，同時針對台電及承包商各開罰10萬元、6萬元，至於何時復工，還要持續評估。