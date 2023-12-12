自給自足？停車位不夠自己畫 新北交通局：最重罰2400元
新北市中和區地狹人稠，停車成了民眾相當困擾的問題，有民眾發現中山路三段巷弄內有人用噴漆自行畫設機車停車格，也有數輛機車停放於此，新北市交通局表示，自行畫設停車格依道交條例最高可罰2400元。
新北市中山路三段170巷2弄內為住宅區，路幅狹窄也停滿汽機車，日前有民眾發現原未畫設停車格的巷弄邊，近期突然被人噴漆畫設機車格，並有數台機車依噴漆標線條靠，民眾納悶怎會有人私自畫設停車格。
中和瑞穗里長陳美華表示，將前往現場察看，並邀集相關單位會勘後修正此處停車問題。
新北市交通局回應，民眾若私自畫設停車格，依造道路交通管理處罰條例第82條規定「擅自設置或變更道路交通標誌、標線、號誌或其類似標識」屬道路阻礙，除責令行為人即時停止並消除障礙外，另也將開罰行為人1200元以上、2400元以下罰鍰。
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