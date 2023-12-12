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男騎士撞上一片怪鐵摔傷 查出元兇竟是「煞車鼓」惹禍

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

雲林縣陳姓男子昨天傍晚下班騎機車回家，行經虎尾鎮惠來里145乙公路撞上地面一塊鐵片，機車失控摔傷送醫，虎尾分局警員林駿融趕到現場處理，發現是路上怪鐵惹禍，卻無法辨識這塊類似車輪的鐵片從何而來，細心的他走訪修車朋友認定凶器竟是大貨車的「煞車鼓」碎片，再調閱監視器一路追查到肇事的大貨車，用心良苦，傷者家屬極表感謝。

虎尾警分局交通小隊警員林駿融昨天下午接獲報案前往虎尾鎮惠來里公路處理交通事故，受傷的是一名機車騎士，在下班途中撞到路面一塊來路不明的鐵塊，導致機車失控摔傷送醫，因事故路段沒監視器，增加追查難度。

為確認元凶鐵塊的來源，林駿融查訪修車業者，初步認鐵塊元兇是大型車種的「煞車鼓」；他鍥而不捨從發生地點前、後路口閱調監視器及相關行經車輛行車記錄器，並逐一仔細比對追查，終於查出一輛可疑的肇事大貨車。

警方隨即找到車主，並得知大貨車損壞目前正送修理廠維修中，警方前往修車廠，發現大貨車的左後煞車鼓已經換新，並將現場的鐵塊與換下來損壞的煞車鼓缺口比對相符，車主承認事故是因貨車的煞車鼓破裂導致，並表示將賠償機車騎士後續醫療事宜。傷者與家屬也對警方積極偵辦的態度深表感謝。

修車業者表示，煞車鼓裝於車軸上隨著車輪旋轉，當踩煞車時會瞬間牽動來令片向外擴張，壓向旋轉中的煞車鼓產生摩擦力，減少輪胎旋轉速度進行煞車。

警方將留在路上的鐵塊碎片和大貨車換下來受損的煞車鼓比對符合，確認是大貨車零件破裂殘留下來的。記者蔡維斌／翻攝
警方將留在路上的鐵塊碎片和大貨車換下來受損的煞車鼓比對符合，確認是大貨車零件破裂殘留下來的。記者蔡維斌／翻攝
警方將留在路上的鐵塊碎片和大貨車換下來受損的煞車鼓比對符合，確認是大貨車零件破裂殘留下來的。記者蔡維斌／翻攝
警方將留在路上的鐵塊碎片和大貨車換下來受損的煞車鼓比對符合，確認是大貨車零件破裂殘留下來的。記者蔡維斌／翻攝
警方將留在路上的鐵塊碎片和大貨車換下來受損的煞車鼓比對符合，確認是大貨車零件破裂殘留下來的。記者蔡維斌／翻攝
警方將留在路上的鐵塊碎片和大貨車換下來受損的煞車鼓比對符合，確認是大貨車零件破裂殘留下來的。記者蔡維斌／翻攝

監視器 失控

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