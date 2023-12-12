影／引擎蓋掀起駕駛「盲開」至少1公里 最高可罰3萬6

新北有民眾昨晚在永和區環河西路拍到一輛轎車，因不明原因引擎蓋往上翻，蓋住駕駛視線，轎車卻未停下還持續「盲開」，車速不低，讓民眾直呼好危險。新北永和分局指出，經查昨日並未有人任何民眾檢舉，該案屬不告不理，民眾可至警局舉發，將依道交條例第30條、43條開罰，最高可罰3萬6千元罰鍰

有民眾昨晚9點許在永和區環河西路上拍到一輛轎車，因不明原因引擎蓋打開行駛於道路上，由於會遮蔽駕駛人視線，引起其他車輛側目，目擊民眾指該車並未減速，還開了1公里以上，直呼好危險。