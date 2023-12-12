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影／引擎蓋掀起駕駛「盲開」至少1公里 最高可罰3萬6

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導

新北有民眾昨晚在永和區環河西路拍到一輛轎車，因不明原因引擎蓋往上翻，蓋住駕駛視線，轎車卻未停下還持續「盲開」，車速不低，讓民眾直呼好危險。新北永和分局指出，經查昨日並未有人任何民眾檢舉，該案屬不告不理，民眾可至警局舉發，將依道交條例第30條、43條開罰，最高可罰3萬6千元罰鍰

有民眾昨晚9點許在永和區環河西路上拍到一輛轎車，因不明原因引擎蓋打開行駛於道路上，由於會遮蔽駕駛人視線，引起其他車輛側目，目擊民眾指該車並未減速，還開了1公里以上，直呼好危險。

永和警分局說，這樣的駕駛行為，可依道路交通安全管理處罰條例第30條、第43條，最高可處3萬6千元罰鍰。不過經查轄區派出所，昨日並未有人任何民眾檢舉危險駕駛，由於該案屬不告不理，民眾自行舉發給警察來處理。

新北有民眾昨晚在永和區環河西路拍到一輛轎車，因不明原因引擎蓋往上翻，蓋住駕駛視線，轎車卻未停下還持續「盲開」。圖／讀者提供
新北有民眾昨晚在永和區環河西路拍到一輛轎車，因不明原因引擎蓋往上翻，蓋住駕駛視線，轎車卻未停下還持續「盲開」。圖／讀者提供

永和 新北 警察

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