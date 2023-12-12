快訊

全球新冠疫情處高點！國內死亡攀近5周新高 羅一鈞籲這族群快接種疫苗

一國三制？台灣大哥大被爆狂改「4G用多少付多少」方案 用戶氣合約細節都不同

網瘋傳周海媚死訊！ 名導陳勳奇揭「最新病況」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

獨攀再喪命…彰化男挑戰竹山過溪林道 受困6天失溫不治

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導

人煙罕至的南投竹山鎮「過溪林道」，1名來自彰化的施姓男子，於12月5日獨自深入挑戰，怎料在河谷中迷失方向，被困長達6天，直至昨天手機好不容易出現訊號，才緊急向南投縣消防局報案求救，消防人員立即入山費時6小時，終將人救出，但施男疑因耗盡體能，失溫過久加上缺乏糧食補充，送醫後仍不治。

南投消防局判斷，47歲施姓男子的獨攀意外，是從上周由「過溪林道」入山後，打算從河谷一路前進到太極峽谷，沿線完全沒有商家，加上標識不明以致施男迷路後，不斷在河谷之間繞來繞去仍繞不出去，直至昨日在一處河谷空曠處發現手機有訊號後，才緊急撥通電話向南投縣消防局報案。

南投消防局昨天接獲通報後，也立即出動警義消多人帶著裝備前往，只是沿著過溪林道進入後，才發現許多路徑因年久失修，而面臨無路可走窘境，只好另闢路徑挺進，往下切到河谷、攀越數層樓高度的攔沙壩，終發現倒臥在河谷的施男，當時他疑因失溫奄奄一息，救難人員除進行CPR急救外，並以背負方式後送到竹山秀傳醫院急救，但仍不治，至於死因尚待南投地檢署檢察官會同法醫相驗中。

南投消防局指出，施男攀登的過溪林道，海拔高度在1000公尺以下，算是一般的健行路線，困難度雖然也不算太高，但仍發生迷路意外，再次凸顯獨攀的危險性，並再次呼籲山友從事健行、登山等活動時，最好能結伴而行，且入冬以來冷氣團大舉南下，山區氣溫偏低，結伴同仁可避免類似不幸事件發生。

來自彰化的施姓男子12月5日獨自深入挑戰過溪林道，被困6天後獲救，但已失溫多時死亡。圖／南投消防局提供
來自彰化的施姓男子12月5日獨自深入挑戰過溪林道，被困6天後獲救，但已失溫多時死亡。圖／南投消防局提供
來自彰化的施姓男子12月5日獨自深入挑戰過溪林道，被困6天後獲救，但已失溫多時死亡。圖／南投消防局提供
來自彰化的施姓男子12月5日獨自深入挑戰過溪林道，被困6天後獲救，但已失溫多時死亡。圖／南投消防局提供
來自彰化的施姓男子12月5日獨自深入挑戰過溪林道，被困6天後獲救，但已失溫多時死亡。圖／南投消防局提供
來自彰化的施姓男子12月5日獨自深入挑戰過溪林道，被困6天後獲救，但已失溫多時死亡。圖／南投消防局提供

南投 冷氣團 彰化

延伸閱讀

集彰化風味於一身！　好食好事食農創生發表會帶你品嘗絕妙滋味

屏縣消防局11個月接獲逾3千通謊報、騷擾電話 違者最重罰5萬

南投竹山點亮竹藝燈會龍年主燈 雲起龍躍跨年起展56天

疑受招待帶多名里長赴中旅遊 彰化糖友里長聲押

相關新聞

國小女童突從住處墜樓 撞凹汽車引擎蓋…鎖骨骨折緊急送醫

新北市中和區今天上午驚傳國小學生墜樓意外。1名國小女童上午7時許不明原因從住處墜落，掉在停在路旁的1輛汽車引擎蓋上，女童...

獨攀再喪命…彰化男挑戰竹山過溪林道 受困6天失溫不治

人煙罕至的南投竹山鎮「過溪林道」，1名來自彰化的施姓男子，於12月5日獨自深入挑戰，怎料在河谷中迷失方向，被困長達6天，...

國一北上火燒車意外 整輛車慘成廢鐵…駕駛心念車後球桿消防搶救

廖姓男子今天上午開車行經國道1北上泰山轉接道前，疑因不明原因引擎室冒出濃煙，駕駛急忙把車臨靠路肩旋即火舌竄燒，整輛車被燒...

男騎士撞上一片怪鐵摔傷 查出元兇竟是「煞車鼓」惹禍

雲林縣陳姓男子昨天傍晚下班騎機車回家，行經虎尾鎮惠來里145乙公路撞上地面一塊鐵片，機車失控摔傷送醫，虎尾分局警員林駿融...

影／引擎蓋掀起駕駛「盲開」至少1公里 最高可罰3萬6

新北有民眾昨晚在永和區環河西路拍到一輛轎車，因不明原因引擎蓋往上翻，蓋住駕駛視線，轎車卻未停下還持續「盲開」，車速不低，...

20秒後爆炸救出水煎包闆娘 豐田里長機車變形：救人重要

今早台中市豐原區知名信義街疑一間炒麵店二樓竄出濃煙，當時豐田里長劉瑞銓騎機車經過發現火勢，停車趕緊呼叫隔壁一樓準備開業的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。