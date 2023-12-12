獨攀再喪命…彰化男挑戰竹山過溪林道 受困6天失溫不治

人煙罕至的南投竹山鎮「過溪林道」，1名來自彰化的施姓男子，於12月5日獨自深入挑戰，怎料在河谷中迷失方向，被困長達6天，直至昨天手機好不容易出現訊號，才緊急向南投縣消防局報案求救，消防人員立即入山費時6小時，終將人救出，但施男疑因耗盡體能，失溫過久加上缺乏糧食補充，送醫後仍不治。

南投消防局判斷，47歲施姓男子的獨攀意外，是從上周由「過溪林道」入山後，打算從河谷一路前進到太極峽谷，沿線完全沒有商家，加上標識不明以致施男迷路後，不斷在河谷之間繞來繞去仍繞不出去，直至昨日在一處河谷空曠處發現手機有訊號後，才緊急撥通電話向南投縣消防局報案。

南投消防局昨天接獲通報後，也立即出動警義消多人帶著裝備前往，只是沿著過溪林道進入後，才發現許多路徑因年久失修，而面臨無路可走窘境，只好另闢路徑挺進，往下切到河谷、攀越數層樓高度的攔沙壩，終發現倒臥在河谷的施男，當時他疑因失溫奄奄一息，救難人員除進行CPR急救外，並以背負方式後送到竹山秀傳醫院急救，但仍不治，至於死因尚待南投地檢署檢察官會同法醫相驗中。

南投消防局指出，施男攀登的過溪林道，海拔高度在1000公尺以下，算是一般的健行路線，困難度雖然也不算太高，但仍發生迷路意外，再次凸顯獨攀的危險性，並再次呼籲山友從事健行、登山等活動時，最好能結伴而行，且入冬以來冷氣團大舉南下，山區氣溫偏低，結伴同仁可避免類似不幸事件發生。