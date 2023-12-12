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影／蘆洲嬤醉倒路邊里長當保母 邀警員續攤見子女趕來生氣了
新北市蘆洲區日前有1名70歲阿嬤醉倒路邊，被里長扶回服務處報警協助，阿嬤吵著還想再去卡拉OK續攤，里長和員警只好順著她的醉意耐心哄著，泡了醒酒茶誘勸乾杯。後來家屬攔計程車來帶人，員警還叫她先去卡拉OK等，才把阿嬤騙上車。
王姓阿嬤3日晚間8時許醉倒在蘆洲區民族路旁，保新里長黃素秋接到里民反映，將她攙扶到里辦公室休息，並請警方協助。阿嬤滿口酒話，吵著帶她去卡拉OK續攤，里長泡茶想讓她醒酒，半哄半騙請她乾杯。
蘆洲警分局三民派出所警員郭文盛、林德龍趕抵，里長耐心哄著阿嬤，脫口說出一句：「你看這警察很年輕！」她就說要邀請員警去喝酒、唱歌。
後來里長在阿嬤身上找到身分證，警方連忙前往通知家屬。阿嬤看到子女趕到里辦公室，有點不爽質問：「是誰叫他們來的？」里長、員警紛紛謊稱：「不是我喔！」
子女又氣又覺得好笑說：「我要把她的醉態拍照下來，明天拿給她看。」接著攔計程車要帶她回家，阿嬤仍吵著要去唱歌，最後員警叫她先到卡拉OK等，才把阿嬤騙上車。
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