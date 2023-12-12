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國小女童突從住處墜樓 撞凹汽車引擎蓋…鎖骨骨折緊急送醫

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市中和區今天上午驚傳國小學生墜樓意外。1名國小女童上午7時許不明原因從住處墜落，掉在停在路旁的1輛汽車引擎蓋上，女童母親聽聞巨響發現女兒墜樓趕緊報警。救護人員到場發現女童左鎖骨骨折意識清醒，所幸女童因掉落在引擎蓋上減緩撞擊力，送醫後並無生命危險。女童墜樓原因正由警方調查中。

據了解，當時女童正要出門上學，告知母親要去拿放在樓上之背包，不料不久後便從樓上墜落至路邊車輛引擎蓋上，女童經送往亞東醫院急救並進行電腦斷層，發現女童僅右鎖骨骨折，無其他明顯傷勢，意識清醒並無生命危險。

警方到場後立即通知該輛車車主，並依規定進行通報，據了解女童在校並無被霸凌情形，僅有作業未完成，至於確切墜樓原因仍待警方調查釐清。

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女童墜落在路旁汽車引擎蓋上撿回一命。記者黃子騰／翻攝
女童墜落在路旁汽車引擎蓋上撿回一命。記者黃子騰／翻攝

骨折 小學生 新北

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