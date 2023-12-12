快訊

不忍了！侯辦指郭璽冷飯亂炒、傳不實謠言 趙少康提告

巨人軍來台／兩場門票已賣出8成5 擋掉7000個機器人

鄰居搭電梯「每層樓狂按」他氣炸想罵人！一看角落瞬間發現誤會大了：好有愛

國一北上火燒車意外 整輛車慘成廢鐵…駕駛心念車後球桿消防搶救

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

廖姓男子今天上午開車行經國道1北上泰山轉接道前，疑因不明原因引擎室冒出濃煙，駕駛急忙把車臨靠路肩旋即火舌竄燒，整輛車被燒成一團廢鐵。新北市消防局獲報出動人車趕抵布水線撲滅火勢，所幸現場沒有人受傷，起火原因待查。

據了解，廖姓男子（39歲）今天上午11時許開車行經國道1號北上35.7公里泰山轉接道前，疑因引擎室突然冒出濃煙，他急忙把車臨靠路肩，孰料，人才一下車察看，整輛車便被火舌吞噬。

新北市消防局獲報出動各式搶救車輛7車、消防人員14人前往救援，廖男已自行脫困，消防員灌水搶救車輛時，廖男心念車後一組昂貴高爾夫球桿，央求消防人員協助撬開車輛搶救出高爾夫球桿，所幸現場無人受傷，火勢5分鐘撲滅，起火原因有待火調人員調查釐清。

新北市消防局第二大隊提醒，行駛間車輛若冒煙或起火，應降速往路邊停靠，盡速往車輛上風處避難，並撥打119求救。

今天上午國1北上泰山轉接道前火燒車，起火原因不明待調查。記者曾伯愷／翻攝
今天上午國1北上泰山轉接道前火燒車，起火原因不明待調查。記者曾伯愷／翻攝
今天上午國1北上泰山轉接道前火燒車，起火原因不明待調查。記者曾伯愷／翻攝
今天上午國1北上泰山轉接道前火燒車，起火原因不明待調查。記者曾伯愷／翻攝
今天上午國1北上泰山轉接道前火燒車，起火原因不明待調查。記者曾伯愷／翻攝
今天上午國1北上泰山轉接道前火燒車，起火原因不明待調查。記者曾伯愷／翻攝

國道 消防員

延伸閱讀

屏縣消防局11個月接獲逾3千通謊報、騷擾電話 違者最重罰5萬

如廁時驚見抽風機起火！屋主嚇壞奪門逃 消防馳援撲滅

國1中壢轉接道火燒車1傷 回堵5K...漸恢復車流

國道一號林口路段火燒車 2人驚險下車逃命

相關新聞

國一北上火燒車意外 整輛車慘成廢鐵…駕駛心念車後球桿消防搶救

廖姓男子今天上午開車行經國道1北上泰山轉接道前，疑因不明原因引擎室冒出濃煙，駕駛急忙把車臨靠路肩旋即火舌竄燒，整輛車被燒...

影／新北三重三和夜市服飾店被控賣假貨 連續3次遭潑漆示威

新北市三重區三和夜市某服飾店，被指控賣假貨產生消費糾紛，近期連續3次被人潑漆、張貼傳單在鐵捲門上，對方甚至還自行拍照發文...

影／土地公前動戈！台中遊民攀談不滿 竟持玻璃酒瓶痛毆中年男

神明面前大動干戈！台中市豐原區一名20多歲傅姓遊民，昨上午8點多騎單車到中正路福德祠，不明原因與在廟內休息的52歲柯男發...

新北地方法院三重簡易庭對面 男子不明原因猝死公寓家中

新北市三重區重新路三段，新北地方法院三重簡易庭對面舊公寓，今天中午發現1名32歲李姓男子猝死家中，消防隊獲報趕抵，確定人...

台1線苗栗縣西湖、後龍交界車禍 機車雙載男女雙亡

台1線位在苗栗縣西湖、後龍交界路段，今天下午2點多發生一起死亡車禍，現場有1輛機車雙載男女，彈飛車道上，傷勢嚴重，到院前...

影／婦為撿手機摔傷倒路中 清水警及時發現擋車救人

一名婦人昨天在台中市梧棲區台灣大道上，為撿手機不慎摔傷，倒在快車首險象環生，清水警分局員警正好經過看到，立即幫忙擋車，開...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。