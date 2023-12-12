國一北上火燒車意外 整輛車慘成廢鐵…駕駛心念車後球桿消防搶救

廖姓男子今天上午開車行經國道1北上泰山轉接道前，疑因不明原因引擎室冒出濃煙，駕駛急忙把車臨靠路肩旋即火舌竄燒，整輛車被燒成一團廢鐵。新北市消防局獲報出動人車趕抵布水線撲滅火勢，所幸現場沒有人受傷，起火原因待查。

據了解，廖姓男子（39歲）今天上午11時許開車行經國道1號北上35.7公里泰山轉接道前，疑因引擎室突然冒出濃煙，他急忙把車臨靠路肩，孰料，人才一下車察看，整輛車便被火舌吞噬。

新北市消防局獲報出動各式搶救車輛7車、消防人員14人前往救援，廖男已自行脫困，消防員灌水搶救車輛時，廖男心念車後一組昂貴高爾夫球桿，央求消防人員協助撬開車輛搶救出高爾夫球桿，所幸現場無人受傷，火勢5分鐘撲滅，起火原因有待火調人員調查釐清。

新北市消防局第二大隊提醒，行駛間車輛若冒煙或起火，應降速往路邊停靠，盡速往車輛上風處避難，並撥打119求救。