「以為要摘我的器官」 板橋醉男怒掐醫護人員脖子遭逮
新北市板橋43歲劉姓男子日前凌晨因酒醉倒臥路邊，被救護車送往板橋醫院救治。當醫護人員為他檢傷時，劉男誤以為要摘取他的器官，不但大聲咆哮還出手攻擊醫護，導致急診室李姓傳送員頸部被掐傷。海山警方獲報到場，立即依違反醫療法暨傷害、恐嚇罪現行犯將他逮捕。劉男酒醒後十分後悔，詢後被依法送辦。
據了解，43歲劉姓男子上月30日凌晨4時許，因酒醉倒臥在板橋區四維路便利商店前，民眾見狀報案由救護車將他送往新北市立聯合醫院板橋院區救治。當急診室醫護人員正為劉男檢傷及抽血時，酒醉的劉男突然驚醒，以為醫護人員要摘取他的器官，情緒失控從病床爬起以三字經怒罵醫護人員，隨後還衝進護理站掐住急診室傳送員李男頸部，導致李男頸部受傷，醫院當下立即報警。
轄區海山分局警方獲報趕抵醫院，依違反醫療法、傷害、恐嚇現行犯將劉男逮捕帶回警局。劉男清醒後對自己的行為懊悔不已，供稱因酒醉誤以為醫護人員要傷害與摘取其身上的器官，才會激烈的抗拒並大聲呼叫，並非蓄意攻擊。全案訊後依違反醫療法、傷害、恐嚇等罪嫌移送新北地檢署偵辦。
海山分局表示，依據醫療法第24條及第106條規定，為保障醫事人員執業與病患安全，任何人不得以強暴、脅迫、恐嚇或其他非法之方法，妨礙醫療業務之執行，致生危害醫療安全或其設施，違反規定者最高可罰30萬元。警方表示，與轄內醫療院所均有建立橫向聯繫管道，遇緊急狀況時將立即派遣警力到場處理，展現醫療暴力零容忍的決心。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言