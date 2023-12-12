「以為要摘我的器官」 板橋醉男怒掐醫護人員脖子遭逮

新北市板橋43歲劉姓男子日前凌晨因酒醉倒臥路邊，被救護車送往板橋醫院救治。當醫護人員為他檢傷時，劉男誤以為要摘取他的器官，不但大聲咆哮還出手攻擊醫護，導致急診室李姓傳送員頸部被掐傷。海山警方獲報到場，立即依違反醫療法暨傷害、恐嚇罪現行犯將他逮捕。劉男酒醒後十分後悔，詢後被依法送辦。

據了解，43歲劉姓男子上月30日凌晨4時許，因酒醉倒臥在板橋區四維路便利商店前，民眾見狀報案由救護車將他送往新北市立聯合醫院板橋院區救治。當急診室醫護人員正為劉男檢傷及抽血時，酒醉的劉男突然驚醒，以為醫護人員要摘取他的器官，情緒失控從病床爬起以三字經怒罵醫護人員，隨後還衝進護理站掐住急診室傳送員李男頸部，導致李男頸部受傷，醫院當下立即報警。

轄區海山分局警方獲報趕抵醫院，依違反醫療法、傷害、恐嚇現行犯將劉男逮捕帶回警局。劉男清醒後對自己的行為懊悔不已，供稱因酒醉誤以為醫護人員要傷害與摘取其身上的器官，才會激烈的抗拒並大聲呼叫，並非蓄意攻擊。全案訊後依違反醫療法、傷害、恐嚇等罪嫌移送新北地檢署偵辦。