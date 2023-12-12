快訊

不忍了！侯辦指郭璽冷飯亂炒、傳不實謠言 趙少康提告

巨人軍來台／兩場門票已賣出8成5 擋掉7000個機器人

鄰居搭電梯「每層樓狂按」他氣炸想罵人！一看角落瞬間發現誤會大了：好有愛

「以為要摘我的器官」 板橋醉男怒掐醫護人員脖子遭逮

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市板橋43歲劉姓男子日前凌晨因酒醉倒臥路邊，被救護車送往板橋醫院救治。當醫護人員為他檢傷時，劉男誤以為要摘取他的器官，不但大聲咆哮還出手攻擊醫護，導致急診室李姓傳送員頸部被掐傷。海山警方獲報到場，立即依違反醫療法暨傷害、恐嚇罪現行犯將他逮捕。劉男酒醒後十分後悔，詢後被依法送辦。

據了解，43歲劉姓男子上月30日凌晨4時許，因酒醉倒臥在板橋區四維路便利商店前，民眾見狀報案由救護車將他送往新北市立聯合醫院板橋院區救治。當急診室醫護人員正為劉男檢傷及抽血時，酒醉的劉男突然驚醒，以為醫護人員要摘取他的器官，情緒失控從病床爬起以三字經怒罵醫護人員，隨後還衝進護理站掐住急診室傳送員李男頸部，導致李男頸部受傷，醫院當下立即報警。

轄區海山分局警方獲報趕抵醫院，依違反醫療法、傷害、恐嚇現行犯將劉男逮捕帶回警局。劉男清醒後對自己的行為懊悔不已，供稱因酒醉誤以為醫護人員要傷害與摘取其身上的器官，才會激烈的抗拒並大聲呼叫，並非蓄意攻擊。全案訊後依違反醫療法、傷害、恐嚇等罪嫌移送新北地檢署偵辦。

海山分局表示，依據醫療法第24條及第106條規定，為保障醫事人員執業與病患安全，任何人不得以強暴、脅迫、恐嚇或其他非法之方法，妨礙醫療業務之執行，致生危害醫療安全或其設施，違反規定者最高可罰30萬元。警方表示，與轄內醫療院所均有建立橫向聯繫管道，遇緊急狀況時將立即派遣警力到場處理，展現醫療暴力零容忍的決心。

警方到場時劉男還不斷朝醫護靠近並咆哮。記者黃子騰／翻攝
警方到場時劉男還不斷朝醫護靠近並咆哮。記者黃子騰／翻攝
警方到場將劉男壓制帶回警局。記者黃子騰／翻攝
警方到場將劉男壓制帶回警局。記者黃子騰／翻攝

醫護人員 恐嚇

延伸閱讀

立肯企業板橋總部正式啟用 攜手市府打造高機能創新布料

通緝犯揮鐵鎚砸破街友頭 公園口角衝突濺血警速逮送辦

「要將醫院翻過來」！玖壹壹春風結拜二哥自戕 妻兒怒砸急診室恐嚇醫護判決出爐

提升緊急救護 澎湖旅外鄉親捐高階救護車

相關新聞

國一北上火燒車意外 整輛車慘成廢鐵…駕駛心念車後球桿消防搶救

廖姓男子今天上午開車行經國道1北上泰山轉接道前，疑因不明原因引擎室冒出濃煙，駕駛急忙把車臨靠路肩旋即火舌竄燒，整輛車被燒...

影／新北三重三和夜市服飾店被控賣假貨 連續3次遭潑漆示威

新北市三重區三和夜市某服飾店，被指控賣假貨產生消費糾紛，近期連續3次被人潑漆、張貼傳單在鐵捲門上，對方甚至還自行拍照發文...

影／土地公前動戈！台中遊民攀談不滿 竟持玻璃酒瓶痛毆中年男

神明面前大動干戈！台中市豐原區一名20多歲傅姓遊民，昨上午8點多騎單車到中正路福德祠，不明原因與在廟內休息的52歲柯男發...

新北地方法院三重簡易庭對面 男子不明原因猝死公寓家中

新北市三重區重新路三段，新北地方法院三重簡易庭對面舊公寓，今天中午發現1名32歲李姓男子猝死家中，消防隊獲報趕抵，確定人...

台1線苗栗縣西湖、後龍交界車禍 機車雙載男女雙亡

台1線位在苗栗縣西湖、後龍交界路段，今天下午2點多發生一起死亡車禍，現場有1輛機車雙載男女，彈飛車道上，傷勢嚴重，到院前...

影／婦為撿手機摔傷倒路中 清水警及時發現擋車救人

一名婦人昨天在台中市梧棲區台灣大道上，為撿手機不慎摔傷，倒在快車首險象環生，清水警分局員警正好經過看到，立即幫忙擋車，開...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。