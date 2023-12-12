影／婦為撿手機摔傷倒路中 清水警及時發現擋車救人

一名婦人昨天在台中市梧棲區台灣大道上，為撿手機不慎摔傷，倒在快車首險象環生，清水警分局員警正好經過看到，立即幫忙擋車，開啟警車警示燈，並通報救護，婦人有驚無險。

台中市梧棲區台灣大道童綜合醫院停車場前，險釀一起重大車禍事件，一名60多歲婦人，頭戴安全帽，突然四腳朝天倒臥在車水馬龍的台灣大道快車道上，她哀號，雙腳褲管都磨破、左腳踝也破皮流血，痛苦倒臥在台灣大道快慢車道分隔島的水泥夾縫中。

當時快車道上車速極快，途經現場的汽機車呼嘯而過，剛好台中市清水警分局行政組長陳欽錫率警務員紀仕強、巡官李皆賢等人巡簽立委候選人競選總部途中，在百公尺前就發現婦人躺臥在快車道上，陳欽錫立即指示紀仕強將警備車倒車，並開啟警示燈阻擋後方快車道來車。

他同時指派巡官李皆賢一面指揮交通、一面通報119及安寧派出所趕抵現場救護及維持秩序，避免婦人遭二次追撞的交通事故。