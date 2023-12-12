影／婦為撿手機摔傷倒路中 清水警及時發現擋車救人
一名婦人昨天在台中市梧棲區台灣大道上，為撿手機不慎摔傷，倒在快車首險象環生，清水警分局員警正好經過看到，立即幫忙擋車，開啟警車警示燈，並通報救護，婦人有驚無險。
台中市梧棲區台灣大道童綜合醫院停車場前，險釀一起重大車禍事件，一名60多歲婦人，頭戴安全帽，突然四腳朝天倒臥在車水馬龍的台灣大道快車道上，她哀號，雙腳褲管都磨破、左腳踝也破皮流血，痛苦倒臥在台灣大道快慢車道分隔島的水泥夾縫中。
當時快車道上車速極快，途經現場的汽機車呼嘯而過，剛好台中市清水警分局行政組長陳欽錫率警務員紀仕強、巡官李皆賢等人巡簽立委候選人競選總部途中，在百公尺前就發現婦人躺臥在快車道上，陳欽錫立即指示紀仕強將警備車倒車，並開啟警示燈阻擋後方快車道來車。
他同時指派巡官李皆賢一面指揮交通、一面通報119及安寧派出所趕抵現場救護及維持秩序，避免婦人遭二次追撞的交通事故。
陳欽錫表示，婦人是因為手機掉落在馬路上，當時她騎機車為了撿拾掉落手機而不慎自摔倒臥在台灣大道快車道上，幸好執勤員警發現即時救援，否則實在難以想像會發生什麼樣的傷害。
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