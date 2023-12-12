工人拆除鴿舍 拋下木頭意外砸死屋主

嘉義縣工人拆鴿舍將木頭拋擲下來，剛好意外砸中屋主，送醫不治。圖／本報資料照片

嘉義縣溪口鄉呂姓男子在住家旁進行鴿舍拆除工程時，吳姓工人從鴿舍屋頂將木頭往下拋擲，沒注意呂男站在鴿舍旁，木頭砸中呂男頭部，經送醫後不治，上午檢警相驗死者因墜落物砸擊造成顱骨骨折、休克死亡，為意外死亡。

檢警調查，昨天上午10點多，溪口鄉61歲呂姓男子因住家旁鴿舍施工拆除，當時年約50歲工人吳男在鴿舍屋頂作業，將木頭拋擲下來，沒注意到站立在鴿舍旁的呂男，拋下的木頭剛好砸中呂男頭部，旁人立即聯絡119協助送往大林慈濟醫院急救，但仍延至11點28分不治。

檢警上午相驗，死者因墜落物砸擊，造成頭部鈍性創傷併顱骨骨折，創傷性休克死亡，死亡方式為意外。

吳男涉有過失致死罪嫌，死者委請吳男來拆鴿舍，雖然涉及過失致死，死者家屬暫時沒有提出告訴，雙方將協商和解事宜。