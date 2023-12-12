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新北車禍死亡人數大降20％ 朱惕之勉新北警打詐維安成效

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市警局今天上午舉行治安會報，副市長朱惕之會中表示新北警10月、11月攔阻詐騙金額1億4719萬，今年迄今共達7億元，較去年增加2648萬，另新北市今年1到9月車禍死亡人數188人，也較去年同期減少46人下降20%，其中高齡者60人較去年同期減少34人下降36%，降幅均為全國最多，朱惕之也勉勵警方治安工作成效。

新北市警察局長廖訓誠表示，新北市除有效打擊詐欺外，針對查緝毒品、檢肅幫派、防制聚眾鬥毆及取締賭博場所，也力求著重將犯罪集團及處所突破瓦解。上月蘆洲分局破獲職業賭場案，經提報市府公安聯合稽查小組，在警方、工務局及違章建築拆除大隊合作下，強制該址所有人拆除賭博據點之鐵皮加蓋違章，即為新北市府跨局處合作，通力打擊犯罪的最佳案例。

副市長朱惕之表示，上週末新北歡樂耶誕城巨星演唱會活動，在警察局及市府各局處通力合作下，快速地讓大量人潮疏散平安無事故，特別轉達市長侯友宜慰勉之意。朱惕知強調，強化治安維護責任刻不容緩，勉勵新北警持續掃蕩不法並宣導執法策略，積極打擊違法違序行為，提供新北市民安全的居住環境。

副市長朱惕之頒發公共安全聯合稽查專案有功人員給蘆洲分局巡官詹智偉。記者黃子騰／翻攝
副市長朱惕之頒發公共安全聯合稽查專案有功人員給蘆洲分局巡官詹智偉。記者黃子騰／翻攝
副市長朱惕之與獲獎有功人員合影。記者黃子騰／翻攝
副市長朱惕之與獲獎有功人員合影。記者黃子騰／翻攝
新北市副市長朱惕之勉勵新北警打詐維安成效。記者黃子騰／翻攝
新北市副市長朱惕之勉勵新北警打詐維安成效。記者黃子騰／翻攝

賭博 警察

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