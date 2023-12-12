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新北車禍死亡人數大降20％ 朱惕之勉新北警打詐維安成效
新北市警局今天上午舉行治安會報，副市長朱惕之會中表示新北警10月、11月攔阻詐騙金額1億4719萬，今年迄今共達7億元，較去年增加2648萬，另新北市今年1到9月車禍死亡人數188人，也較去年同期減少46人下降20%，其中高齡者60人較去年同期減少34人下降36%，降幅均為全國最多，朱惕之也勉勵警方治安工作成效。
新北市警察局長廖訓誠表示，新北市除有效打擊詐欺外，針對查緝毒品、檢肅幫派、防制聚眾鬥毆及取締賭博場所，也力求著重將犯罪集團及處所突破瓦解。上月蘆洲分局破獲職業賭場案，經提報市府公安聯合稽查小組，在警方、工務局及違章建築拆除大隊合作下，強制該址所有人拆除賭博據點之鐵皮加蓋違章，即為新北市府跨局處合作，通力打擊犯罪的最佳案例。
副市長朱惕之表示，上週末新北歡樂耶誕城巨星演唱會活動，在警察局及市府各局處通力合作下，快速地讓大量人潮疏散平安無事故，特別轉達市長侯友宜慰勉之意。朱惕知強調，強化治安維護責任刻不容緩，勉勵新北警持續掃蕩不法並宣導執法策略，積極打擊違法違序行為，提供新北市民安全的居住環境。
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