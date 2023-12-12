這麼香？食材送貨員忍不住偷吃燉肉3次 店家整鍋倒掉怒告竊盜

楊姓食材送貨員趁清晨送食材沒人在店之際，連3次偷吃新北樹林一家自助餐店三鍋燉肉，不巧都被店老闆遠端監視器畫面發現，報警提告。昨天傍晚楊男到案說明辯稱，是聞到肉香才忍不住伸手拿起來吃，警詢後依竊盜罪嫌移送法辦。

據了解，楊姓男子（51歲）是一名食材送貨員，負責在清晨時間將食材運送到新北市樹林區部分餐飲店家。這個月4、6日2天，楊男載著食材到新北市樹林區太順街一家自助餐店，他趁清晨店家還沒有人來店之際，偷偷打開燉肉鍋蓋伸手拿了偷吃。

自助餐老闆從遠端監視器畫面發現，返店內只好把兩鍋約計1萬元燉肉（梅花肉、槽頭肉）倒掉。沒想到，昨天清晨6時許，楊男又藉著送食材再偷吃一鍋要價5千元牛腩燉肉，這次老闆不忍了決定到派出所提告。