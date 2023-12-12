聽新聞
test
0:00 / 0:00
婦載夫就醫途中癱軟危急 警車充當救護車神救援
涂姓婦人騎機車載著身體不適的50多歲丈夫楊男，一路從台南大內家中要到10多公里外的麻豆新樓醫院就醫，途中丈夫突全身癱軟趴在婦人背部情況危急，幸路過的麻豆警分局2名警員發現神救援，及時由警車搭載送醫，楊男檢查後幸無大礙。
警方說，涂姓婦人是10日上午9點多發現丈夫身體不適狀似痛苦，一路騎機車載者另一半要至麻豆新樓醫院掛急診，途中丈夫身體越來越虛弱，婦人加速趕路。
結果，來到離醫院還有1公里多的麻豆新生南路曾文家商附近，楊男身體整個癱軟趴在婦人背後，婦人忙趕路又擔心丈夫會跌落車下情況緊急。
所幸麻豆警分局埤頭派出所警員林威助、陳宇澤駕駛巡邏車行經該處，看到婦人揮手猛按喇叭，兩人連忙下車將楊男扶上巡邏車，緊急送至麻豆新樓醫院急救，經診治後幸無大礙。
家屬感謝救命之恩，今帶著蘋果禮盒至埤頭派出所林威助、陳宇澤，兩人謙稱職責所在，麻豆警分局長林獻力肯定2人果斷決定，值得嘉許。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言