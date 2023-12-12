婦載夫就醫途中癱軟危急 警車充當救護車神救援

涂姓婦人騎機車載著身體不適的50多歲丈夫楊男，一路從台南大內家中要到10多公里外的麻豆新樓醫院就醫，途中丈夫突全身癱軟趴在婦人背部情況危急，幸路過的麻豆警分局2名警員發現神救援，及時由警車搭載送醫，楊男檢查後幸無大礙。

警方說，涂姓婦人是10日上午9點多發現丈夫身體不適狀似痛苦，一路騎機車載者另一半要至麻豆新樓醫院掛急診，途中丈夫身體越來越虛弱，婦人加速趕路。

結果，來到離醫院還有1公里多的麻豆新生南路曾文家商附近，楊男身體整個癱軟趴在婦人背後，婦人忙趕路又擔心丈夫會跌落車下情況緊急。

所幸麻豆警分局埤頭派出所警員林威助、陳宇澤駕駛巡邏車行經該處，看到婦人揮手猛按喇叭，兩人連忙下車將楊男扶上巡邏車，緊急送至麻豆新樓醫院急救，經診治後幸無大礙。