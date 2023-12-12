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男闖紅燈走行穿線跳舞還對停等車比中指 警：行人違規且恐觸法

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

民眾近日駕駛汽車行經台北市松山區復興北路、長安東路口，見路人過路停讓，一名男子卻在斑馬線上跳舞比中指，氣得該名民眾將相關行車紀錄器畫面上傳網路，引發網友熱議；台北市警方今說明，該名行人相關行為已違反道路交通管理處罰條例，另也涉嫌公然侮辱，但目前尚未接獲民眾報案提告。

警方調查，本案是一名左手臂刺青的男子，沿長安東路二段、復興北路口東側行人穿越道往南闖紅燈過路，先邊走邊手舞足蹈，又向停讓的汽機車駕駛比中指，部分駕駛見狀將相關畫面上傳網路，引發討論。

警方表示，道路交通管理處罰條例第78條規定，行人在道路上不依標誌、標線、號誌指示，或警察指揮，或於交通頻繁道路、平交道附近任意奔跑、追逐、嬉遊、坐、臥、蹲，足以阻礙交通者，處500元罰鍰，男子行為已違反規定。

另，刑法第309條則規定，公然侮辱人者，處拘役或9000元以下罰金。雖男子穿越行人穿越道時跳舞、比中指，有違法之虞，但身分尚不明，且公然侮辱罪屬告訴乃論，目前警方尚未接獲民眾提告。

警方呼籲，行人是用路環境脆弱的一方，但除了駕駛人應在路口減速停讓行人，行人也應遵守標誌、標線、號誌指示通行，以維護交通秩序、避免事故發生。

民眾近日駕駛汽車行經台北市松山區復興北路、長安東路口，見路人過路停讓，一名男子卻在斑馬線上跳舞比中指，氣得該名民眾將相關行車紀錄器畫面上傳網路，引發網友熱議。記者李隆揆／翻攝
民眾近日駕駛汽車行經台北市松山區復興北路、長安東路口，見路人過路停讓，一名男子卻在斑馬線上跳舞比中指，氣得該名民眾將相關行車紀錄器畫面上傳網路，引發網友熱議。記者李隆揆／翻攝

公然侮辱 標誌 網路

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