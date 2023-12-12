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買便當起爭執拿啞鈴弒父 母強調：兒是因生病才犯案

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

台北地方法院國民法官法庭。圖／聯合報系資料照片
台北地方法院國民法官法庭。圖／聯合報系資料照片

新北市新店區鍾姓男子今年1月與父親衝突，持啞鈴打死父親，分案由國民法官法庭審理；台北地方法院傳喚鍾家常客查證鍾弒親前的日常作息為何，鍾家友人彭姓女子證稱鍾是「鋼鐵韓粉」，意外將鍾的政治喜好曝光。

彭女稱，鍾在親友的眼中是體貼、有禮貌的乖小孩，也是媽媽的寶貝兒子，還說鍾很喜歡美國職業籃球NBA的「湖人隊」，會盯著電視看「湖人隊」的比賽，而書讀得最棒的則是國文科。

鍾姓男子起訴後，因精神疾病裁定暫行安置在三軍總醫院北投分院，法官今天上午傳喚醫護人員作證，下午安排檢、辯雙方就殺人案的科刑表示意見，隨即辯論，全案預計本周五宣判。

鍾姓男子與同有精障疾病的父親住在新北市新店區安康路，2023年1月18日下午，依檢方起訴，鍾因購買便當的問題與父親發生爭執，持啞鈴敲擊父親頭部致死，犯殺害直系血親尊親屬罪，案件選入國民法官法庭審理。

法官昨天傳喚鍾母、熟悉鍾家的彭姓女子作證。彭女稱，鍾家母子關係非常緊密，家人會互相擁抱，她開車送鍾母回家時，鍾會主動下樓幫忙提重物。

彭女說，鍾篤信佛教，有人打蚊子他會提醒不要殺生，還會捲起褲管讓蚊子叮咬；彭女說，她看過鍾不正常的樣子，好幾次鍾發病離家，都是她幫忙開車載著鍾母沿街找兒子。

彭女稱，今年夏天她陪著鍾母到醫院探視鍾，鍾竟然問鍾母「我爸爸怎麼了」，鍾聽到爸爸死了，再追問「為什麼沒有急救？真的死了嗎？」

鍾母稍早一度主張就算兒子判刑、坐牢，「希望不要關得太久」。鍾母說，她結婚42年只生了一個小孩，她的丈夫是客家人，不菸、不酒、不賭，先生在沒有發病前，會帶著全家人一塊去郊遊，「有盡到當丈夫的義務」。

鍾母哭訴，先生2000年思覺失調症發作，兒子第2年接著發病，兒子那年19歲在花蓮念書，夫妻倆幫兒子辦休學，將他帶回北部在新光醫院精神科治病。

鍾母還說，兒子後來轉學到新北市某商職念書，那幾年，兒子會定時服用藥物並回診就醫，甚至可以到超打工賺錢，但工作幾年無法適應職場，就待在家裡不去上班，鍾母強調，兒是因生病才犯案。

國民法官

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