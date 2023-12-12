快訊

清零的代價！中國大陸1,900萬人退出醫保 財政崩潰危機

真實人生／墨西哥偷渡客遇到小男孩荒漠求救 他犧牲美國夢做一回真英雄

巨人軍來台／球迷準備好了！「雙12」搶票 中午12點正式開賣

桃園7旬翁深夜超商購物 突跌路邊無力起身…警暖送返家

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市大園區一名72歲許姓老翁，昨深夜外出到超商購物，途中卻不小心跌倒，老翁行動不便無力起身，警方獲報後到場關心，發現老翁的住家就在旁邊，隨即將他攙扶返家，令家屬相當感激。

大園分局昨晚11點多接獲超商店長報案，稱有一名行動不便的老翁倒在店旁，身體虛弱無法言語，只能發出微弱的哀號，請警方到場協助。

警方獲報到場關心，發現老翁表情痛苦坐在路邊，因年邁體弱行動不便無力起身，員警趕緊通知救護人員到場檢查，所幸老翁僅有手腳輕微擦傷並無大礙，員警隨後詢問老翁的住處，老翁的手緩緩比向一旁的住宅，原來他就住在超商隔壁，員警立即到家中通知家屬。

老翁的妻子得知後趕緊出門查看，她向警方表示，丈夫說要到隔壁超商買東西，但過了將近半小時都沒有回來，讓她非常擔心，但她本身也有腿部疾病行動不便，正打算報警求助時就接獲警方的通知，幸好有熱心民眾與警方的幫忙，丈夫才沒發生其他意外，感謝警方的及時協助。

桃園市大園區一名72歲許姓老翁，昨深夜外出到超商購物卻不小心跌倒。記者周嘉茹／翻攝
桃園市大園區一名72歲許姓老翁，昨深夜外出到超商購物卻不小心跌倒。記者周嘉茹／翻攝
警方到場發現老翁的住家就在旁邊，隨即將他攙扶返家。記者周嘉茹／翻攝
警方到場發現老翁的住家就在旁邊，隨即將他攙扶返家。記者周嘉茹／翻攝

超商 丈夫

延伸閱讀

桃園最小危老案！基地19坪老透天變身電梯華廈

桃園危老也升溫、兩區最熱 最小基地僅19坪

八旬老翁深夜遊蕩 警員一眼認出為管區住戶協助返家

串聯八德路網 桃園延平路3期動工

相關新聞

桃園7旬翁深夜超商購物 突跌路邊無力起身…警暖送返家

桃園市大園區一名72歲許姓老翁，昨深夜外出到超商購物，途中卻不小心跌倒，老翁行動不便無力起身，警方獲報後到場關心，發現老...

如廁時驚見抽風機起火！屋主嚇壞奪門逃 消防馳援撲滅

新北市土城區學府路今天清晨發生火警。屋主上午7時許起床如廁時聞到濃濃燒焦味，經查看發現裝在廁所天花板的抽風機冒出陣陣白煙...

淡水飲料店年輕男店員榨柳丁 絞斷拇指緊急送醫

新北市淡水區清水街某飲料店，昨晚9時許有1名21歲男店員在榨柳丁時，右手不慎被機器捲入，消防隊到場時已自行脫困，但右手大...

影／小貨車疑闖紅燈趕送貨 撞飛機車釀兩傷1插管

蔡姓小貨車司機昨天深夜開車趕送貨，行經新莊區思源路與幸福路口闖紅燈撞飛機車，造成騎士周男、乘客劉女抛飛落地送，頭部、肢體...

豐原信義街水煎包店祝融燃燒3戶 緊鄰豐原商圈掀討論

台中市豐原區信義街商家林立，今早8點多，位於信義街一間水煎包店不明原因起火，由於二樓為木造加蓋建物，火勢一發不可收拾，迅...

八旬老翁深夜遊蕩 警員一眼認出為管區住戶協助返家

台南市警二分局中正派出所警員昨晚10點多巡邏時，獲報有老翁在中西區河樂廣場迷路，警員吳聖祥呈到場後發現，老翁是自己管區內...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。