桃園7旬翁深夜超商購物 突跌路邊無力起身…警暖送返家

桃園市大園區一名72歲許姓老翁，昨深夜外出到超商購物，途中卻不小心跌倒，老翁行動不便無力起身，警方獲報後到場關心，發現老翁的住家就在旁邊，隨即將他攙扶返家，令家屬相當感激。

大園分局昨晚11點多接獲超商店長報案，稱有一名行動不便的老翁倒在店旁，身體虛弱無法言語，只能發出微弱的哀號，請警方到場協助。

警方獲報到場關心，發現老翁表情痛苦坐在路邊，因年邁體弱行動不便無力起身，員警趕緊通知救護人員到場檢查，所幸老翁僅有手腳輕微擦傷並無大礙，員警隨後詢問老翁的住處，老翁的手緩緩比向一旁的住宅，原來他就住在超商隔壁，員警立即到家中通知家屬。