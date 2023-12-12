桃園7旬翁深夜超商購物 突跌路邊無力起身…警暖送返家
桃園市大園區一名72歲許姓老翁，昨深夜外出到超商購物，途中卻不小心跌倒，老翁行動不便無力起身，警方獲報後到場關心，發現老翁的住家就在旁邊，隨即將他攙扶返家，令家屬相當感激。
大園分局昨晚11點多接獲超商店長報案，稱有一名行動不便的老翁倒在店旁，身體虛弱無法言語，只能發出微弱的哀號，請警方到場協助。
警方獲報到場關心，發現老翁表情痛苦坐在路邊，因年邁體弱行動不便無力起身，員警趕緊通知救護人員到場檢查，所幸老翁僅有手腳輕微擦傷並無大礙，員警隨後詢問老翁的住處，老翁的手緩緩比向一旁的住宅，原來他就住在超商隔壁，員警立即到家中通知家屬。
老翁的妻子得知後趕緊出門查看，她向警方表示，丈夫說要到隔壁超商買東西，但過了將近半小時都沒有回來，讓她非常擔心，但她本身也有腿部疾病行動不便，正打算報警求助時就接獲警方的通知，幸好有熱心民眾與警方的幫忙，丈夫才沒發生其他意外，感謝警方的及時協助。
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