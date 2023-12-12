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影／小貨車疑闖紅燈趕送貨 撞飛機車釀兩傷1插管

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

蔡姓小貨車司機昨天深夜開車趕送貨，行經新莊區思源路與幸福路口闖紅燈撞飛機車，造成騎士周男、乘客劉女抛飛落地送，頭部、肢體多處擦挫傷，緊急送醫急救，目前周男插管治療。肇事蔡男沒有酒駕，騎士周男抽血酒測值待驗，事故原因待查。

據了解，蔡姓男子（60歲）昨天深夜11時29分駕駛一輛小貨車，沿著新北市新莊區思源路往板橋方向直行，途中行經思源路與幸福路口，蔡男疑似急著趕送貨直接闖紅燈，不慎與對向左轉幸福路的一輛機車發生碰撞，導致騎士周男（22歲）與乘客劉女（22歲）人車滑摔落地。

造成周男頭部、肢體多處擦挫傷、劉女身體多處擦傷，緊急協助兩人送醫急救，兩人皆無生命危險，周男插管續留院治療。蔡男沒有酒駕，周男抽血酒測值待驗，確切肇事原因及責任歸屬，有待警方後續調查釐清。

新北新莊昨天晚上一輛小貨車闖紅燈，撞飛騎士與乘客，兩人送醫急救騎士插管治療，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北新莊昨天晚上一輛小貨車闖紅燈，撞飛騎士與乘客，兩人送醫急救騎士插管治療，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北新莊昨天晚上一輛小貨車闖紅燈，撞飛騎士與乘客，兩人送醫急救騎士插管治療，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北新莊昨天晚上一輛小貨車闖紅燈，撞飛騎士與乘客，兩人送醫急救騎士插管治療，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
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新北新莊昨天晚上一輛小貨車闖紅燈，撞飛騎士與乘客，兩人送醫急救騎士插管治療，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
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