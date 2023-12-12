豐原信義街水煎包店祝融燃燒3戶 緊鄰豐原商圈掀討論

今早豐原區信義街一間水煎包店不明原因起火、燃燒３戶，火勢相當猛烈，由於該區鄰近商圈與菜市場，往返車輛密集，地方居民掀起討論。圖／讀者提供

台中市豐原區信義街商家林立，今早8點多，位於信義街一間水煎包店不明原因起火，由於二樓為木造加蓋建物，火勢一發不可收拾，迅速燃燒三戶，遠處即可看到陣陣黑煙。消防隊布水線灌救，火勢1小時內撲滅，但該區緊鄰知名飲料店、肉圓與鳳梨冰名店，地方掀起討論。

台中市消防局早上8點53分接獲豐原區信義街50號火警，派遣第一大隊、轄區豐原分隊等共計6單位，各式消防車12輛、警備車4輛、救護車1輛、消防人員39名、義消21人，由第一大隊組員廖于澤擔任指揮官。

消防局表示，現場為一樓磚造二樓木造加蓋建物，到場已全面燃燒，共燃燒3戶，所幸火勢於9點13分控制，9點25分撲滅，無人員傷亡。現場燃燒總面積約45平方公尺，起火原因由火調人員調查中。