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八旬老翁深夜遊蕩 警員一眼認出為管區住戶協助返家
台南市警二分局中正派出所警員昨晚10點多巡邏時，獲報有老翁在中西區河樂廣場迷路，警員吳聖祥呈到場後發現，老翁是自己管區內83歲薛姓老先生，順利載送他返家。
昨晚10點多，警員吳聖祥、陳明杰執行巡邏勤務時，獲報在中西區中正路河樂廣場有迷途老翁，警員到場後，報案人表示發現該老翁疑似有失智情形，在河樂廣場徘徊許久不知道如何回家，請求警方協助。
老翁無法完整表達個人身分，也不知自己住那裡，員吳聖祥到場一看，竟是自己警勤區里內83歲的薛姓老先生，為避免發生意外，護送薛姓老翁返回家。
報案人驚呼警察也太厲害了，一眼就能認出薛姓老翁，而且姓名及地址也背得滾瓜爛熟，吳聖祥表示管區熟識轄區住戶是理所當然，看到薛姓老翁身影就能認出，報案人也讚嘆吳姓警員真是名副其實的人民保母。
警方表示，民眾家中若有失智障礙者，務必多加留意看顧，尤其出門應有親友在旁照料，切勿使他們單獨外出，避免類似情事發生，也可向各直轄市、縣（市）政府警察局鑑識中心（科）或分局偵查隊申請自願捺印指紋建檔，以利如有協尋需求時，能即時身分辨識協助尋回返家。
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