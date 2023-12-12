台南老舊公寓驚傳瓦斯外洩 緊急疏散19人

瓦斯公司人員將台南市開山路公寓內大、小瓦斯桶移出。記者黃宣翰翻攝

台南中西區開山路一棟7樓老舊公寓，昨晚9點多發生瓦斯外洩。消防人員到達後，緊急拉起水線噴水霧水及使用排煙機稀釋。瓦斯公司人員到場後，將集中在1樓8個大小瓦斯全數關閉移除後，數值才下降下，同時也疏散19名住戶，未釀成人員傷亡。

台南市消防局救災救護指揮中心，昨晚9點多接獲民眾報案，開山路一棟7樓老舊公寓異味查看，派遣隊員到場聞到濃濃的瓦斯味後馬上檢測，發現瓦斯數值超標，緊急加派人力到場，周邊商家在當時也協助斷瓦斯、斷火，防止意外。

消防人員在公寓1樓空間發現，共有6桶50公斤、2桶20公斤，共340公斤瓦斯桶串接供氣給住戶使用。緊急聯絡瓦斯公司人員到場，有在使用瓦斯串連的住戶僅有3戶，其他住戶則是自己叫瓦斯桶使用。

消防人員後續等到瓦斯公司人員到場後，逐一將所有瓦斯桶閥門關閉，並且將瓦斯桶全部撤出，交由瓦斯公司人員載回處理。

據了解，該棟總共20戶，屋齡已經50多年， 昨天在裡面的共有9戶、19人，瓦斯外洩後所有人員就全數撤出。