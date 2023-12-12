快訊

清零的代價！中國大陸1,900萬人退出醫保 財政崩潰危機

真實人生／墨西哥偷渡客遇到小男孩荒漠求救 他犧牲美國夢做一回真英雄

巨人軍來台／球迷準備好了！「雙12」搶票 中午12點正式開賣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南老舊公寓驚傳瓦斯外洩 緊急疏散19人

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

瓦斯公司人員將台南市開山路公寓內大、小瓦斯桶移出。記者黃宣翰翻攝
瓦斯公司人員將台南市開山路公寓內大、小瓦斯桶移出。記者黃宣翰翻攝

台南中西區開山路一棟7樓老舊公寓，昨晚9點多發生瓦斯外洩。消防人員到達後，緊急拉起水線噴水霧水及使用排煙機稀釋。瓦斯公司人員到場後，將集中在1樓8個大小瓦斯全數關閉移除後，數值才下降下，同時也疏散19名住戶，未釀成人員傷亡。

台南市消防局救災救護指揮中心，昨晚9點多接獲民眾報案，開山路一棟7樓老舊公寓異味查看，派遣隊員到場聞到濃濃的瓦斯味後馬上檢測，發現瓦斯數值超標，緊急加派人力到場，周邊商家在當時也協助斷瓦斯、斷火，防止意外。

消防人員在公寓1樓空間發現，共有6桶50公斤、2桶20公斤，共340公斤瓦斯桶串接供氣給住戶使用。緊急聯絡瓦斯公司人員到場，有在使用瓦斯串連的住戶僅有3戶，其他住戶則是自己叫瓦斯桶使用。

消防人員後續等到瓦斯公司人員到場後，逐一將所有瓦斯桶閥門關閉，並且將瓦斯桶全部撤出，交由瓦斯公司人員載回處理。

據了解，該棟總共20戶，屋齡已經50多年， 昨天在裡面的共有9戶、19人，瓦斯外洩後所有人員就全數撤出。

台南中西區開山路一棟7樓老舊公寓，昨晚9點多發生瓦斯外洩，消防人員到達後，緊急使用排煙機稀釋。記者黃宣翰翻攝
台南中西區開山路一棟7樓老舊公寓，昨晚9點多發生瓦斯外洩，消防人員到達後，緊急使用排煙機稀釋。記者黃宣翰翻攝

公寓 瓦斯外洩 台南

延伸閱讀

氣炸！暗夜消防假警報變疏散實境演練 苗栗尚順飯店百人睡不著

新北婦偕夫登山踩空險滑落山谷 消防馳援搬下山送醫

台中婦人大坑九號步道走失 消防漏夜搜尋…她卻出現超商

虎斑每天到水餃店蹭飯被餵成瓦斯桶！不願獨享「帶其他貓一起來」：這裡有吃到飽

相關新聞

買便當起爭執拿啞鈴弒父 母強調：兒是因生病才犯案

新北市新店區鍾姓男子今年1月與父親衝突，持啞鈴打死父親，分案由國民法官法庭審理；台北地方法院傳喚鍾家常客查證鍾弒親前的日...

桃園7旬翁深夜超商購物 突跌路邊無力起身…警暖送返家

桃園市大園區一名72歲許姓老翁，昨深夜外出到超商購物，途中卻不小心跌倒，老翁行動不便無力起身，警方獲報後到場關心，發現老...

如廁時驚見抽風機起火！屋主嚇壞奪門逃 消防馳援撲滅

新北市土城區學府路今天清晨發生火警。屋主上午7時許起床如廁時聞到濃濃燒焦味，經查看發現裝在廁所天花板的抽風機冒出陣陣白煙...

淡水飲料店年輕男店員榨柳丁 絞斷拇指緊急送醫

新北市淡水區清水街某飲料店，昨晚9時許有1名21歲男店員在榨柳丁時，右手不慎被機器捲入，消防隊到場時已自行脫困，但右手大...

影／小貨車疑闖紅燈趕送貨 撞飛機車釀兩傷1插管

蔡姓小貨車司機昨天深夜開車趕送貨，行經新莊區思源路與幸福路口闖紅燈撞飛機車，造成騎士周男、乘客劉女抛飛落地送，頭部、肢體...

豐原信義街水煎包店祝融燃燒3戶 緊鄰豐原商圈掀討論

台中市豐原區信義街商家林立，今早8點多，位於信義街一間水煎包店不明原因起火，由於二樓為木造加蓋建物，火勢一發不可收拾，迅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。