高雄男遇警謊報身分 因1本存摺曝遭7案通緝

高雄劉姓男子昨天騎車東張西望，遇警方攔查卻謊報身分，直到員警發現他小孩的存摺，才拆穿他的謊言，查出他涉及詐欺等7項刑案正通緝中。他哭訴要養小孩，要警方放他一馬被拒，被逮捕歸案。

高雄市警鳳山分局表示，劉姓男子（25歲）昨天下午騎機車，經過高雄市鳳山區中崙二路與中崙三路口，因騎車左顧右盼，員警才上前攔查他，但他自稱姓林、沒帶證件，謊報他人的身分證字號受查，員警見電腦螢幕上的照片，一點也不像他，還一再說是他沒錯。

警方要求查看機車置物箱，發現1本存摺，問他是誰的存摺，他隨口便稱是小孩的存摺，警方見存摺上的姓名是姓劉，而且又有他的證件，才拆穿他的謊言。

警方查出，劉姓男子分別涉4件詐欺案、2件違反洗錢防制法、1件偽造文書案，自去年3月起，由桃園、台中、新北、高雄地檢署或法院發布通緝。