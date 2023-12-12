桃園中壢警酒駕警車肇事 分局：報請免職

中壢分局林姓員警酒後開車處理車禍，與人相撞事故，警方依法究辦。記者曾增勳／攝影 桃園市中壢警分局交通中隊林姓警員前天上午駕駛巡邏車前往處理車禍案件，他開車途中不明原因失控衝撞劉姓男子轎車，幸無人受傷；轄區員警趕到處理雙方酒測，林酒測值高達0.69mg/l，分局將他依公共危險罪嫌移送偵辦，昨晚召開考紀會議報請將林員以2大過免職，直屬主管記2過調非主管，其他主管連坐處分。

中壢警分局調查，林姓警員本月9日輪休，當晚在家中喝酒，未料一晚宿醉，前天上午6時騎機車上班值勤後，上午8時許接獲市區一起車禍發生，他駕駛巡邏車前往處理，行經中豐北路一段與興南路口，疑似失控衝撞劉姓男子駕駛轎車；轄區員警到場，發現是同事，依規定對雙方酒測，劉酒測值0，林酒測值達0.69mg/l。

今年酒駕新法上路，駕駛人酒駕酒精濃度達0.15mg/L標準以上即違規，林姓警員駕駛巡邏車酒駕上路，「知法犯法」，中壢分局訊後，將林依公共危險罪嫌移送桃園地檢署偵辦，分局並依規定召開考紀會議裁處。

警方指出，分局進行行政裁處，依規定將巡邏車卸牌移置保管，林姓警員後續將依相關規定從嚴究責，報請2大過免職，單位主管中隊長記過2次調整非主管職務，分局長記過1次、副分局長及督察組長各申誡2次，分局秉持毋枉毋縱精神，呼籲警察同仁與民眾一樣，遵守法令，喝酒不開車。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康