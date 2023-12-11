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基隆1國中校園回收室氧氣濃度過低 學生進入打掃暈眩送醫
基隆市一所國中今天下午打掃時間，有學生進到校園回收室時，疑因室內有刺激性氣體造成氧氣濃度過低，感到暈昡送醫。醫師診斷為「吸入刺激性氣體合併頭暈」，未達一氧化碳中毒標準。校方另送6名學生就醫，血液檢查正常。教育處副處長徐嬿立晚間表示，學校已告知家長事件始末，並會要求各校注意室內通風，避免類似問題發生。
教育處今晚表示，一所國中生八年級同學今天下午3點，前往回收室做清潔工作後，疑因今日天氣較為炎熱，室內瀰漫少許刺激性氣體造成氧氣濃度過低，有學生反映產生暈眩不舒服。校方第一時間聯繫救護車，將這名學生送往基隆長庚醫院治療。
院方透過血液檢查數據，確認學生是「吸入刺激性氣體合併頭暈」，但未達一氧化碳中毒標準。校方為求慎重，開車載另外6名學生到醫院抽血檢查，結果符合正常標準。
徐嬿立傍晚到醫院慰問學生，送醫者無無大礙。學校已聯絡所有同學家長，告知事件始末，同時保持親師聯繫，確保學生後續安全無虞。教育處後續會要求全市各校應注意室內通風狀況，避免類似問題再度發生。
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