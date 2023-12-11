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開車下橋時突恍神直撞分隔島 女駕駛嚇傻逃出車外

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

32歲簡姓女子今天下午開車行經華江橋往板橋方向時，開到下橋轉彎處時疑因恍神，車輛失控撞上中央分隔島，整輛車轉了180度，右前輪還脫落，簡女疑似驚嚇過度自行下車坐在分隔島。海山警方及救護人員到場後，發現簡女並無外傷，雖胸、腹部疼痛但不願就醫。警方已調閱監視器並進行採證，釐清車禍原因。

據了解，海山分局警方今天下午2時許接獲民眾報案，在板橋區華江橋汽車道板橋端下橋處有車禍事故。警方到場發現是1輛白色轎車撞上中央分隔島，猛烈的撞擊導致右前輪當場脫落，車頭也嚴重毀損，車輛並轉了近180度後停在內側車道，駕駛簡姓女子則1個人呆坐在分隔島上。

救護人員到場後發現簡女並無外傷，雖表示胸、腹部疼痛但不願就醫。警方進行酒測後發現簡女酒測值為0，現場於下午3時排除恢復交通順暢，警方依規定拍照、測繪，並調閱附近監視器影像以釐清肇事原因。

簡女的轎車撞上分隔島後轉向停在車道上。記者黃子騰／翻攝
簡女的轎車撞上分隔島後轉向停在車道上。記者黃子騰／翻攝
簡女駕駛的白色小轎車撞上分隔島，輪胎當場脫落。記者黃子騰／翻攝
簡女駕駛的白色小轎車撞上分隔島，輪胎當場脫落。記者黃子騰／翻攝

監視器 車道 車禍

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