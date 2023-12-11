影／自稱抖音直播中獎5千被賴帳 5屁孩到新莊放炮縱火

新北市18歲黃姓青年自稱在抖音直播間抽獎中5千元購物金卻被賴帳，昨晚夥同另4人到對方位於新莊區新樹路的工作室，對著屋子燃放爆竹煙火引發火警，5人分乘3輛機車逃離時剛好被巡邏員警遇上，先後被逮捕依縱火公共危險罪嫌移送法辦。

新莊警分局新樹派出所員警，昨天晚上9時40分騎機車巡邏至新樹路某工業園區，剛好遇見3輛機車魚貫衝出園區大門，巷內建物則冒出火煙。員警立刻尾隨追去，5分鐘後攔到1車2人，立刻將20歲郭姓、18歲邱姓青年押回派出所。

同時間，園區內某廠辦1樓失火，消防局調派36車、80人趕往搶救，破門入內射水，約20分鐘撲滅火勢，燃燒面積共計25平方公尺，無人受傷。

警方調閱監視器，發現稍早有5名男子在廠辦門前，引燃爆竹煙火對著房屋大門發射，還有人拿手機錄影，引發火警隨即分成3輛機車逃離。警方擴大追查，今天凌晨1時許陸續在新莊區化成路、三重區正義北路，查緝18歲黃姓、19歲丁姓男子及17歲陳姓少年到案。