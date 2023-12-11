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影／自稱抖音直播中獎5千被賴帳 5屁孩到新莊放炮縱火

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市18歲黃姓青年自稱在抖音直播間抽獎中5千元購物金卻被賴帳，昨晚夥同另4人到對方位於新莊區新樹路的工作室，對著屋子燃放爆竹煙火引發火警，5人分乘3輛機車逃離時剛好被巡邏員警遇上，先後被逮捕依縱火公共危險罪嫌移送法辦。

新莊警分局新樹派出所員警，昨天晚上9時40分騎機車巡邏至新樹路某工業園區，剛好遇見3輛機車魚貫衝出園區大門，巷內建物則冒出火煙。員警立刻尾隨追去，5分鐘後攔到1車2人，立刻將20歲郭姓、18歲邱姓青年押回派出所。

同時間，園區內某廠辦1樓失火，消防局調派36車、80人趕往搶救，破門入內射水，約20分鐘撲滅火勢，燃燒面積共計25平方公尺，無人受傷。

警方調閱監視器，發現稍早有5名男子在廠辦門前，引燃爆竹煙火對著房屋大門發射，還有人拿手機錄影，引發火警隨即分成3輛機車逃離。警方擴大追查，今天凌晨1時許陸續在新莊區化成路、三重區正義北路，查緝18歲黃姓、19歲丁姓男子及17歲陳姓少年到案。

5人均坦承前往犯案，其中黃姓青年供稱因為在抖音直播間，抽獎獲得5千元購物金，多次索討對方都耍賴不給，因此邀集另4人一起去引燃爆竹煙火示威洩憤。警方按縱火論處，警詢後依公共危險罪嫌將5人分別移送新北地檢署和少年法庭。

5名年輕人昨晚到新莊區新樹路某工業園區對著廠辦大門燃放爆竹煙火，引發火警。記者林昭彰／翻攝
5名年輕人昨晚到新莊區新樹路某工業園區對著廠辦大門燃放爆竹煙火，引發火警。記者林昭彰／翻攝
新莊區新樹路某工業園區廠辦被人燃放爆竹煙火，縱火引發火警，消防隊破門射水搶救。記者林昭彰／翻攝
新莊區新樹路某工業園區廠辦被人燃放爆竹煙火，縱火引發火警，消防隊破門射水搶救。記者林昭彰／翻攝
5名年輕人昨晚到新莊區新樹路某工業園區對著廠辦大門燃放爆竹煙火，引發火警，證據留在現場。記者林昭彰／翻攝
5名年輕人昨晚到新莊區新樹路某工業園區對著廠辦大門燃放爆竹煙火，引發火警，證據留在現場。記者林昭彰／翻攝
新莊區新樹路某工業園區廠辦被人燃放爆竹煙火，縱火引發火警，消防隊破門射水搶救。記者林昭彰／翻攝
新莊區新樹路某工業園區廠辦被人燃放爆竹煙火，縱火引發火警，消防隊破門射水搶救。記者林昭彰／翻攝

縱火 抖音 直播

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