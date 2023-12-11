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國1銅鑼交流道口3輛大小車追撞翻覆 水果散落一地6人送醫

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

國道1號苗栗縣銅鑼交流道北向出口，今天下午發生大貨車、小貨車及廂型車3車事故，造成大貨車側翻、小貨車翻覆，載運的火龍果、甘藷散落，6人輕傷送醫，並無大礙，案由國道警方處理中。

國道二隊及苗栗縣政府消防局今天下午4點18分接獲報案，國1在北上140.5公里銅鑼交流道發生事故，三義消防分隊及台中市政府消防局支援救援，其中大貨車側翻，載運的火龍果、甘藷等散落，載運鷹架的小貨車翻覆，另輛廂型車後側嚴重毀損。

警方初步調查，小貨車變換車道翻覆，後方的廂型車煞車，大貨車跟著煞車翻覆，波及前方廂型車後側，廂型車再由外側車道，滑行自內側車道，事故無人受困，3車駕駛及乘客6人輕傷，分送苗栗市大千醫院，署立豐原醫院，銅鑼交流道北向出口交通中斷，車輛回堵約1公里，案由國道警方進一步調查釐清中。

國道1號苗栗縣銅鑼交流道北向出口，今天下午發生大貨車、小貨車及廂型車3車事故，載運的火龍果、甘藷散落，6人輕傷送醫，並無大礙。圖／民眾提供
國道1號苗栗縣銅鑼交流道北向出口，今天下午發生大貨車、小貨車及廂型車3車事故，載運的火龍果、甘藷散落，6人輕傷送醫，並無大礙。圖／民眾提供
國道1號苗栗縣銅鑼交流道北向出口，今天下午發生大貨車、小貨車及廂型車3車事故，載運的火龍果、甘藷散落，6人輕傷送醫，並無大礙。圖／民眾提供
國道1號苗栗縣銅鑼交流道北向出口，今天下午發生大貨車、小貨車及廂型車3車事故，載運的火龍果、甘藷散落，6人輕傷送醫，並無大礙。圖／民眾提供
國道1號苗栗縣銅鑼交流道北向出口，今天下午發生大貨車、小貨車及廂型車3車事故，載運的火龍果、甘藷散落，6人輕傷送醫，並無大礙。圖／民眾提供
國道1號苗栗縣銅鑼交流道北向出口，今天下午發生大貨車、小貨車及廂型車3車事故，載運的火龍果、甘藷散落，6人輕傷送醫，並無大礙。圖／民眾提供
國道1號苗栗縣銅鑼交流道北向出口，今天下午發生大貨車、小貨車及廂型車3車事故，載運的火龍果、甘藷散落，6人輕傷送醫，並無大礙。圖／民眾提供
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國道1號苗栗縣銅鑼交流道北向出口，今天下午發生大貨車、小貨車及廂型車3車事故，載運的火龍果、甘藷散落，6人輕傷送醫，並無大礙。圖／民眾提供
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