國1銅鑼交流道口3輛大小車追撞翻覆 水果散落一地6人送醫

國道1號苗栗縣銅鑼交流道北向出口，今天下午發生大貨車、小貨車及廂型車3車事故，造成大貨車側翻、小貨車翻覆，載運的火龍果、甘藷散落，6人輕傷送醫，並無大礙，案由國道警方處理中。

國道二隊及苗栗縣政府消防局今天下午4點18分接獲報案，國1在北上140.5公里銅鑼交流道發生事故，三義消防分隊及台中市政府消防局支援救援，其中大貨車側翻，載運的火龍果、甘藷等散落，載運鷹架的小貨車翻覆，另輛廂型車後側嚴重毀損。