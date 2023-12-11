影／北市警超商巡簽聽到「投資」 當場逮詐團車手攔詐30萬元
謝姓男子是詐騙集團車手，日前在超商跟6旬婦人相約虛擬貨幣投資面交，好巧不巧，北市員警超商巡簽聽到關鍵字「投資」，在旁觀察懷疑婦人遇到詐騙集團，介入詢問。謝男堅稱自己是幣商，但面對員警詢問始終無法拿出身分證明，警方釐清謝男的電子錢包，認定有不法金流出入，將人帶回派出所偵詢後移送法辦。
北市大安和平東路派出所警員蘇芮嫻，上月24日下午4點多，在和平東路一段某超商巡簽時，發現魏姓婦人（65歲）在超商座位區跟謝姓男子（30歲）聊天，期間聽到謝男不斷說「投資」等字句，認定有異介入詢問。
由於雙方年紀差距大，蘇員懷疑魏婦遇到詐騙集團車手，詢問雙方什麼關係，魏婦回「群組認識的投資朋友」，警問「你們見過面嗎？」，魏婦回「沒見過面」，警問謝男「群組都聊什麼事情」，謝男回「時事之類的」，但針對員警進一步要求查看手機，謝男卻佯稱沒帶手機，還說「對話紀錄都會刪掉，是個人習慣」。
蘇員認定「有鬼」，待支援警力到場後將魏婦帶開詢問，得知她在臉書社群看到投資虛擬貨幣穩賺不賠的訊息後，加入一名陌生男子line ID，該男子慫恿婦人上網註冊TRCOEX網址，魏婦於11月21日先匯款5萬元至詐團提供的帳戶作為投資，後來見帳上有獲利，詐團又慫恿加碼投資30萬元，於是相約今天面交。
警方查看手機對話紀錄後，告知魏婦「妳遇到詐騙了」，隨後釐清謝男提供的的電子錢包，查詢後認定有不法金流出入，認定謝男涉嫌詐欺罪，警詢後將人移送法辦。
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