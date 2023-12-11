影／台74線水泥車變換車道釀4車車禍 300萬豪華休旅車車頭受損嚴重

台中市一輛預拌水泥車上午11時許行經台74線草湖交流道附近的32.6k處，疑因向右變換車道時，不慎與另輛皮卡貨車碰撞，波及一台要價約300萬的Toyota Alphard豪華休旅車及一台小貨車，所幸僅Alphard休旅車李駕駛因胸悶送醫，治療已無大礙，車禍原因調查中。

霧峰警分局交通分隊初步調查，4輛車上午均沿台74線往太平方向直行，預拌水泥車向右變換車道時，與皮卡貨車碰撞，2車撞上後，波及Alphard豪華休旅車，以及另輛白色小貨車。

據了解，Alphard豪華休旅車因此事故車頭凹陷，車身有大面積摩擦痕跡，打橫在路中央，受損嚴重。皮卡貨車左側車頭撞上內側分隔島，其餘2車也有部分零件掉落。

警方說，事故發生後，尚有一車道可以通行，並在警方處理後，全線10多分鐘都恢復通行。現場4名駕駛經了解均無酒駕，肇事原因交由交大進一步分析釐清。