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舞廳只讓移工消費不招待台灣人 男見公告爆氣撂人理論
桃園一名26歲王姓男子昨晚到桃園火車站商圈，打算前往中正路某間舞廳消費，發現門口公告「即日起台灣人不招待」心生不滿，找來10多名友人到場理論，警方獲報啟動快打機制，大批警力到場將10多人帶回派出所，今依違反妨害秩序等罪移送偵辦。
王姓男子昨晚7點30分許準備到桃園區中正路某舞廳消費，該舞廳主要客群為外籍移工，原本也開放台灣人入場，但昨晚男子到店門前突然發現門口貼了新公告，寫著「即日起台灣人不招待」，心生不滿，認為店家擅改店規，立刻找來10多名友人上門要理論。
據悉，外籍移工和台灣人在舞廳內常因語言隔閡發生衝突，店家疑似因此決定不開放台灣人入場，避免麻煩，卻引發王男一票人怒火。桃園警分局晚間獲報，立即帶隊趕往現場，同時通報啟動快打機制，20多名警力4分鐘內就趕到現場控制，逐一將人帶回。
警方針對違規秩序的多名滋事民眾進行建檔清查，擴大比對背景資料，朝組織犯罪方向進行蒐報檢肅，全案依刑法妨害秩序罪偵辦移送。警方強調，對於意圖以暴力滋事等挑戰公權力不法行為零容忍，違法者警方必深究嚴辦。
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