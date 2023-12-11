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影／警局旁拖板車載貨櫃屋卡天橋 員警聞巨響立即排除事故
一輛載運廢棄貨櫃屋拖板車，今天中午11點多行經台南市安南區安中路、本淵路口時，竟然轟然一聲卡在天橋下方，路邊用路人都捏把冷汗。市警三分局立即就肇事車輛裝載貨物違規態樣，依據違反道路交通管理處罰條例第29條-裝載貨物超過規定長度、寬度、高度製單舉發。
台南市安南區安中路、本淵路口天橋今天中午11點30分發生一輛拖板車因載運貨櫃屋超過天橋限高(4.2公尺)，因此撞上天橋卡住，還占據整條本淵路。
這起車禍所幸未波及其他車輛及用路人，駕駛酒測值為0，但因為適逢中午，來往車流較多，正巧此一事故地點就在台南市警三分局旁，事故發生時三分局同仁聽到轟然巨響，紛紛到場查看並立即派遣多名警力於現場維護交通秩序，並分工協助司機排除掉落於路面之物品，整起事故在眾人協力之下30分鐘排除，交通恢復順暢。
市警三分局呼籲，裝載貨物駕駛車輛時，應注意是否超長、超高、超寬及是否固定牢靠後再行駛，行經天橋處時，更應注意天橋限高，避免類似交通事故再發生。
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