影／毒蟲買賓士沒錢繳稅掛假牌 三重車主收罰單怕老婆懷疑急報警

新北市三重區某賓士車主收到許多交通罰單，發現自己的車牌疑被冒用，違停、違規地點都在三峽、鶯歌一帶，但比起權益受損，他更怕被老婆誤會。警方獲報鎖定涉案車輛，7日循線逮捕張姓男子，並在車上搜出手槍和許多毒品。

被害人從9月陸續收到罰單，多半是超速和違停，仔細檢視照片，明明是自己的車牌無誤，卻掛在另1輛同顏色賓士轎車上，但是車款不一樣，因很擔心老婆懷疑他到三峽、鶯歌幹什麼去了，連忙報案請警方查證。

三峽警分局檢視違規照片，發現嫌疑車輛11月7日凌晨、15日下午，分別在三峽地區拒絕警方攔檢加速逃逸，擴大分析調查，則發現這輛車幾乎都在三峽、鶯歌一帶出沒，列入加強攔查目標。

果然7日傍晚，這輛賓士車就被警方鎖定行蹤，它一下國道三鶯交流道便往三峽區大同路方向行駛，開進一處私人停車場。員警埋伏等候41歲張姓男子出面取車，立刻衝上前圍捕，附帶搜索時在車上包包裡找到16包海洛因（15.6公克）、5包安非他命（74.36公克）、電子秤、使用過的針筒、現金3萬元，更赫然發現手槍，仔細查看原來只是特殊造型菸盒。

張姓男子被帶回三峽派出所調查，他供稱用老婆名義買了賓士轎車之後，因為繳不起稅金，先向監理單位申辦停駛，再上網購買偽造車牌懸掛，車上的毒品則是剛剛批貨準備販售，沒想到被警方查獲，張男且坦承剛才開車之前有吸毒。

警詢後除依偽造文書、公共危險罪嫌及違反毒品危害防制條例移送地檢署偵辦，另外再加開3張交通違規罰單給他，包括使用偽造、變造或矇領牌照，可罰鍰1萬零800元、牌照報停仍行駛可罰7200元、拒檢逃逸罰鍰2萬元。

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