快訊

華航赴日班機擋風玻璃出現裂痕 轉降大阪153旅客均安

獨／新北選前之夜藍綠白開搶 「最夯場地」半年前就被這政黨搶走

恭喜！鍾沛君直播親揭懷孕喜訊 預產期明年5月盼台灣換藍天

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／毒蟲買賓士沒錢繳稅掛假牌 三重車主收罰單怕老婆懷疑急報警

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市三重區某賓士車主收到許多交通罰單，發現自己的車牌疑被冒用，違停、違規地點都在三峽、鶯歌一帶，但比起權益受損，他更怕被老婆誤會。警方獲報鎖定涉案車輛，7日循線逮捕張姓男子，並在車上搜出手槍和許多毒品

被害人從9月陸續收到罰單，多半是超速和違停，仔細檢視照片，明明是自己的車牌無誤，卻掛在另1輛同顏色賓士轎車上，但是車款不一樣，因很擔心老婆懷疑他到三峽、鶯歌幹什麼去了，連忙報案請警方查證。

三峽警分局檢視違規照片，發現嫌疑車輛11月7日凌晨、15日下午，分別在三峽地區拒絕警方攔檢加速逃逸，擴大分析調查，則發現這輛車幾乎都在三峽、鶯歌一帶出沒，列入加強攔查目標。

果然7日傍晚，這輛賓士車就被警方鎖定行蹤，它一下國道三鶯交流道便往三峽區大同路方向行駛，開進一處私人停車場。員警埋伏等候41歲張姓男子出面取車，立刻衝上前圍捕，附帶搜索時在車上包包裡找到16包海洛因（15.6公克）、5包安非他命（74.36公克）、電子秤、使用過的針筒、現金3萬元，更赫然發現手槍，仔細查看原來只是特殊造型菸盒。

張姓男子被帶回三峽派出所調查，他供稱用老婆名義買了賓士轎車之後，因為繳不起稅金，先向監理單位申辦停駛，再上網購買偽造車牌懸掛，車上的毒品則是剛剛批貨準備販售，沒想到被警方查獲，張男且坦承剛才開車之前有吸毒。

警詢後除依偽造文書、公共危險罪嫌及違反毒品危害防制條例移送地檢署偵辦，另外再加開3張交通違規罰單給他，包括使用偽造、變造或矇領牌照，可罰鍰1萬零800元、牌照報停仍行駛可罰7200元、拒檢逃逸罰鍰2萬元。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

張姓男子裝闊買賓士車卻繳不起稅金，先向監理單位申辦停駛，再上網購買偽造車牌懸掛，被警方逮捕時，車上搜出許多毒品。記者林昭彰／翻攝
張姓男子裝闊買賓士車卻繳不起稅金，先向監理單位申辦停駛，再上網購買偽造車牌懸掛，被警方逮捕時，車上搜出許多毒品。記者林昭彰／翻攝
張姓男子裝闊買賓士車卻繳不起稅金，先向監理單位申辦停駛，再上網購買偽造車牌懸掛，被警方逮捕時，車上搜出許多毒品。記者林昭彰／翻攝
張姓男子裝闊買賓士車卻繳不起稅金，先向監理單位申辦停駛，再上網購買偽造車牌懸掛，被警方逮捕時，車上搜出許多毒品。記者林昭彰／翻攝
張姓男子裝闊買賓士車卻繳不起稅金，先向監理單位申辦停駛，再上網購買偽造車牌懸掛，被警方逮捕時，車上搜出許多毒品。記者林昭彰／翻攝
張姓男子裝闊買賓士車卻繳不起稅金，先向監理單位申辦停駛，再上網購買偽造車牌懸掛，被警方逮捕時，車上搜出許多毒品。記者林昭彰／翻攝
警方在張姓男子包包內找到手槍，仔細查看原來只是特殊造型菸盒。記者林昭彰／翻攝
警方在張姓男子包包內找到手槍，仔細查看原來只是特殊造型菸盒。記者林昭彰／翻攝

毒品 罰單

延伸閱讀

一切都是假的！毒蟲謊報攜槍糾紛 安南警鷹眼查獲毒品

影／北投賓士撞騎士1死 驚悚畫面曝！駕駛：開上分隔島才知出事

實習律師酒駕賓士超速撞死人 北檢起訴國民法官第8案

三峽糊塗夫妻把5歲童晾路邊 回家清點人數才驚覺弄丟女兒

相關新聞

影／警局旁拖板車載貨櫃屋卡天橋 員警聞巨響立即排除事故

一輛載運廢棄貨櫃屋拖板車，今天中午11點多行經台南市安南區安中路、本淵路口時，竟然轟然一聲卡在天橋下方，路邊用路人都捏把...

男稱「自首」自行上銬員警不受理 大鬧派出所遭依妨害公務送辦

台南市李姓男子投訴指控永康分局員警不當執法，他要「自首」，員警不受理反而將他強壓在地受傷，竟還用妨害公務罪送辦。李姓男子...

他幸運中籤欲買熱門股票 警馳援攔阻保8萬元積蓄

新北市68歲陳姓男子日前加入LINE投資群組，不久後群組人員告知陳男中籤可認購股票，陳男不疑有他前往銀行欲匯款8萬餘元。...

黃牛沒票源轉做詐騙 網拍演唱會門票、爆乳公仔不出貨

假網路拍賣詐騙猖獗，刑事局陸續查獲多起案件，包括販賣演唱會門票或動漫「爆乳」公仔，收款不出貨，其中洪姓男子原本賣演唱會黃...

舞廳只讓移工消費不招待台灣人 男見公告爆氣撂人理論

桃園一名26歲王姓男子昨晚到桃園火車站商圈，打算前往中正路某間舞廳消費，發現門口公告「即日起台灣人不招待」心生不滿，找來...

影／假冒環保團體名義租地倒廢土 檢警兵分多路查獲犯罪集團

台中檢警調追查假冒環保團體為名租地倒廢土案，查獲犯罪集團主嫌林姓男子等31人，檢方日前以違反組織犯罪防制條例、詐欺、廢棄...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。