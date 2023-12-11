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高雄KTV酒客衝突 男為勸架女抱不平揮拳9人送辦

中央社／ 高雄11日電

高雄鼓山明華路KTV今天凌晨發生酒後衝突，2名男酒客起口角，劉姓女子勸架不成捶玻璃受傷，劉女林姓友人因此打抱不平朝2男揮拳。警網獲報到場帶回9人依社維法送辦。

高雄市政府警察局鼓山分局凌晨1時許獲報，明華路上KTV內發生酒後糾紛，迅速出動快打部隊，經釐清現場情況，為28歲林男為28歲劉女受傷打抱不平，徒手揮拳攻擊黃姓、高姓男子2人。警方到場了解後，將涉案9人等帶返所，全案依違反社會秩序維護法究辦。

警方調查，29歲黃男、28歲高男與友人昨晚KTV慶生，但2人酒後起爭執，劉女上前勸架無效後，又因飲酒失控，徒手怒捶包廂外牆玻璃想引起2男注意力，未料手部受傷流血。眾人見狀後隨即請櫃檯人員報警。

不過，包廂內林男見劉女手部受傷，認為是黃、高2男造成，因此立即走出包廂向2男揮拳攻擊，致黃男左臉紅腫，高男眼鏡毀損。警方抵達現場後，除包廂外4人外，另將包廂內5名人員一併帶返所釐清。

由於眾人都不提刑事告訴，店家毀損情形則由同行友人賠償，店家也不提出相關告訴。至於林男攻擊2人違序事實明確，全案訊後依違反社會秩序維護法究辦。

KTV 鬥毆

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