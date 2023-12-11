他幸運中籤欲買熱門股票 警馳援攔阻保8萬元積蓄

新店警方勸說陳男這是投資型詐騙手法。記者黃子騰／翻攝 新北市68歲陳姓男子日前加入LINE投資群組，不久後群組人員告知陳男中籤可認購股票，陳男不疑有他前往銀行欲匯款8萬餘元。行員詢問匯款原因時發現陳男神情有異，驚覺可能是詐騙立即報警。新店分局碧潭派出所警員獲報到場，經詢問後告知陳男這是典型的假投資詐騙，陳男才打消匯款念頭，成功保住8萬餘元。

據了解，新店分局碧潭派出所4日下午接獲國泰世華銀行北新分行通報，疑有民眾遭詐騙，警員吳承翰、高北辰立即趕抵，並詢問疑似遭詐的陳姓男子。陳男表示近期加入LINE投資群組並於群組內中籤，對方表示可以認購股票，他立即前往銀行準備匯款8萬餘元至對方指定帳戶。