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他幸運中籤欲買熱門股票 警馳援攔阻保8萬元積蓄
新北市68歲陳姓男子日前加入LINE投資群組，不久後群組人員告知陳男中籤可認購股票，陳男不疑有他前往銀行欲匯款8萬餘元。行員詢問匯款原因時發現陳男神情有異，驚覺可能是詐騙立即報警。新店分局碧潭派出所警員獲報到場，經詢問後告知陳男這是典型的假投資詐騙，陳男才打消匯款念頭，成功保住8萬餘元。
據了解，新店分局碧潭派出所4日下午接獲國泰世華銀行北新分行通報，疑有民眾遭詐騙，警員吳承翰、高北辰立即趕抵，並詢問疑似遭詐的陳姓男子。陳男表示近期加入LINE投資群組並於群組內中籤，對方表示可以認購股票，他立即前往銀行準備匯款8萬餘元至對方指定帳戶。
警員吳承翰、高北辰當即勸說陳男此為詐騙常見手法，並舉出多起類似詐騙案例向陳男宣導，終於打消陳男匯款念頭。新店警方呼籲，投資應循正常管道，遇到疑似詐騙應撥165與110查證，以保自身財物安全。
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