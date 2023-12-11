快訊

中職／林威助合約到期下一步自由或續留？ 兄弟領隊這樣說

趙少康曝國民黨內民調：和賴蕭只差1個百分點 20到29歲兩陣營打平

中職／桃猿啦啦隊林襄戴起眼鏡喝茶 網：根本「麻辣女鮮師」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

他幸運中籤欲買熱門股票 警馳援攔阻保8萬元積蓄

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新店警方勸說陳男這是投資型詐騙手法。記者黃子騰／翻攝
新店警方勸說陳男這是投資型詐騙手法。記者黃子騰／翻攝
新北市68歲陳姓男子日前加入LINE投資群組，不久後群組人員告知陳男中籤可認購股票，陳男不疑有他前往銀行欲匯款8萬餘元。行員詢問匯款原因時發現陳男神情有異，驚覺可能是詐騙立即報警。新店分局碧潭派出所警員獲報到場，經詢問後告知陳男這是典型的假投資詐騙，陳男才打消匯款念頭，成功保住8萬餘元。

據了解，新店分局碧潭派出所4日下午接獲國泰世華銀行北新分行通報，疑有民眾遭詐騙，警員吳承翰、高北辰立即趕抵，並詢問疑似遭詐的陳姓男子。陳男表示近期加入LINE投資群組並於群組內中籤，對方表示可以認購股票，他立即前往銀行準備匯款8萬餘元至對方指定帳戶。

警員吳承翰、高北辰當即勸說陳男此為詐騙常見手法，並舉出多起類似詐騙案例向陳男宣導，終於打消陳男匯款念頭。新店警方呼籲，投資應循正常管道，遇到疑似詐騙應撥165與110查證，以保自身財物安全。

銀行行員機警報警，並帶著陳男等待警方到場。記者黃子騰／翻攝
銀行行員機警報警，並帶著陳男等待警方到場。記者黃子騰／翻攝

詐騙

延伸閱讀

LINE收「星巴克兌換券」！一票苦主按「接收」怒喊：氣到中風

不忍了群組實名爆料…她稱遭上司威逼「獻肉體」 銀行回應了

退休護師LINE群貼文遭控違選罷法獲判無罪 法界：檢調根本大砲打小鳥

增資股抽起來！本周5檔申購 這檔中籤紅包高達7.6萬

相關新聞

壽山獼猴超派！疑下山搶食物 中山大學生遭抓傷急送醫

高雄壽山今天上午9時23分傳出台灣獼猴傷人，19歲中山大學學生剛買完早餐，走出戶外就遭獼猴搶食，爭奪中疑遭獼猴抓傷，嚇得...

不爽簽1200元罰單…北市男騎車未禮讓行人 錄影PO網反遭打臉

沈姓男子昨天晚上騎車行經大安區延吉街口，卻沒禮讓行人，巡邏員警正好警過，鳴笛示警攔下，沈男辯稱自己沒違規，不只拒絕簽收1...

7旬南市議員秘書昨晚騎車出門未返家 今晨月津港發現遺體

台南市議員沈家鳳的秘書蘇科全，今清晨被人發現人車跌落鹽水月津港內已無呼吸心跳，據知，蘇是昨晚騎機車出門後就未返家，初步懷...

影／假冒環保團體名義租地倒廢土 檢警兵分多路查獲犯罪集團

台中檢警調追查假冒環保團體為名租地倒廢土案，查獲犯罪集團主嫌林姓男子等31人，檢方日前以違反組織犯罪防制條例、詐欺、廢棄...

影／毒蟲買賓士沒錢繳稅掛假牌 三重車主收罰單怕老婆懷疑急報警

新北市三重區某賓士車主收到許多交通罰單，發現自己的車牌疑被冒用，違停、違規地點都在三峽、鶯歌一帶，但比起權益受損，他更怕...

台南夫婦登山迷路求助 玉井員警摸黑上山在高雄尋獲

台南市高姓夫婦前往南化區龍麟山登山迷路，昨晚不知身在何處又體力耗盡，打110求助，警方懷疑他們可能已經走到高雄山區，最後...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。